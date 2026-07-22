Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Lagerhalle ein weiteres Mal heimgesucht: Wer kann Hinweise geben?

Hanau (ots)

(lei) Bereits zum dritten Mal haben Unbekannte eine Lagerhalle in der Brown-Boveri-Straße aufgesucht und sich dort unberechtigt zu Schaffen gemacht.

Während die Eindringlinge bei zwei vorangegangen, offensichtlichen Vandalismus-Aktionen vor etwa zwei Wochen (wir berichteten) Wände und Böden mit Farbe besprühten, Pyrotechnik zündeten, Konfettikanonen verschossen beziehungsweise Spraydosen entleerten und Fenster zerstörten, hatten sich nur wenige Tage später zwei Täter auf unbekannte Weise Zugang in das Gebäude verschafft und dort einen Gabelstapler in Betrieb gesetzt. Mit dem Arbeitsmittel fuhren sie etwa eine halbe Stunde in der Halle umher, bevor sie sich wieder davonmachten.

Gemäß Anzeige vom Dienstag ist das Ganze am vorletzten Sonntag (12. Juli) zwischen 14 und 18 Uhr passiert; ermittelt wird vorliegend wegen Hausfriedensbruchs. Die Polizei betrachtet die mittlerweile drei Fälle nun gemeinsam und geht von einem Zusammenhang aus.

Wer an dem Nachmittag verdächtige Personen im Bereich um den Tatort beobachtet hat, soll sich bitte mit der Hanauer Kriminalpolizei in Verbindung setzen (06181 100-123).

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