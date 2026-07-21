Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht; 20-Jähriger nach Verdacht des Fahrraddiebstahls festgenommen: Wem gehören die beiden Zweiräder? und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht - Offenbach

(cb) Noch relativ unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung zwischen einem 35-Jährigen und vier bislang Unbekannten, die sich am Montag im Bereich des Marktplatzes ereignete. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es gegen 23.15 Uhr zwischen den Beteiligten zu einem vorerst verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll einer der Unbekannten dann mit einem hammerähnlichen Gegenstand auf den 35-jährigen Mann eingeschlagen haben. Die drei weiteren Unbekannten haben zudem mit Fäusten und Tritten auf den Mann eingewirkt. Dieser konnte sich auf die Stadtwache flüchten und um Hilfe bitten. Mit einem Rettungswagen wurde er zwecks medizinischer Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kripo in Offenbach ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese setzen sich bitte telefonisch mit den Ermittlern unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

2. Hausfassade mit Farbe besprüht: Polizei bittet um Hinweise - Offenbach

(me) Die Polizei aus Offenbach ist auf der Suche nach Zeugen, die etwas zur Entstehung von Farbschmierereien in der Stiftstraße (50er-Hausnummern) sagen können. Zwischen Samstag, 19 Uhr und Montag, 11 Uhr, machten sie die Unbekannten mittels schwarzer Sprühfarbe an einer Fassade eines dortigen Wohnhauses zu schaffen. Der hierbei entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Hinweisgeber wenden sich bitte unter der 069 8098-5100 an die Wache des Reviers im Spessartring.

3. 20-Jähriger nach Verdacht des Fahrraddiebstahls festgenommen: Wem gehören die beiden Zweiräder? - Offenbach

(me) Beamte des Offenbacher Polizeireviers nahmen am frühen Dienstagmorgen einen 20-Jährigen vorläufig fest. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, zusammen mit einem noch unbekannten Komplizen, der lediglich als 1,70 Meter groß beschrieben werden kann und ein dunkles Oberteil trug, zwei Fahrräder entwendet zu haben. Gegen 0.45 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie einer der beiden die Zweiräder nacheinander aus der Taunusstraße in Richtung einer Zahnarztpraxis getragen haben soll. Dort wurden die beiden Bikes offenbar zwischengelagert. Die hinzugerufenen Ordnungshüter aus dem Spessartring konnten im Nahbereich den 20 Jahre alten Mann vorläufig festnehmen. Bei ihm fanden sie auch entsprechendes Aufbruchswerkzeug auf und stellten dieses sicher. Nach seinem Komplizen ist die Polizei derweil noch auf der Suche. Die Ermittler aus Offenbach suchen nun nach weiteren Zeugen der Tat und den Besitzern der beiden Fahrräder. Bei den Bikes handelt es sich um ein "Cube" und ein "Specialized". Die Wache des Polizeireviers ist unter der 069 8098-5100 erreichbar.

4. VW von Autohausgelände gestohlen: Zeugensuche! - Dietzenbach

(fg) Nach dem Diebstahl eines VW UP! von dem Gelände eines Autohauses in der Paul-Brass-Straße (10er-Hausnummern) ermittelt die Kriminalpolizei und sucht weiterhin nach Zeugen. Der Wagen, an dem OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 516 angebracht waren, wurde umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Nach bisherigen Erkenntnissen klauten die Täter zunächst den Fahrzeugschlüssel und anschließend den auf dem Gelände abgestellten Kleinwagen. Der Wert des schwarz-weiß lackierten Autos beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen dem 9. Juli und vergangenem Dienstag (14. Juli), 17 Uhr. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl beziehungsweise zum Verbleib des Autos machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

5. Zeugensuche nach Sachbeschädigungen im Jügesheimer Weg - Seligenstadt

(me) Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in bislang zwei Fällen ermittelt derzeit die Polizei, nachdem ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag zwei Wagen in der Straße "Jügesheimer Weg" beschädigte. Zwischen 19 Uhr und 3 Uhr wurden der beziehungsweise die Reifen eines roten und eines schwarzen Hyundai beschädigt. Der entstandene Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. Zeugenhinweise nimmt die Wache der Polizeistation in der Giselastraße unter der Telefonnummer 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach, 21.07.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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