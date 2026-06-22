Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Tatverdächtige nach mutmaßlichen Handyklau festgenommen; Radfahrer nach Zusammenstoß gesucht!; Fußgängerin von E-Scooterfahrer verletzt: Zeugen bitte melden und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zwei Tatverdächtige nach mutmaßlichen Handyklau festgenommen - Hanau

(cb) Zwei Heranwachsende im Alter von 17 und 18 Jahren sollen einem 21-jährigen Mann aus Erlensee sein Smartphone geklaut haben. Die drei trafen sich gegen 20 Uhr im Schlossgarten am Schloßplatz zum vermeintlichen Kauf des Handys. Der 21 Jahre alte Verkäufer händigte das Telefon aus und erwartete im Gegenzug die Bezahlung. Doch stattdessen soll sein Gegenüber versucht haben, mit dem Mobiltelefon zu flüchten. Daraufhin hielt ihn der Eigentümer fest, woraufhin das Duo den Älteren ins Gesicht geschlagen, ihn gebissen und ihm mittels unbekannten Gegenstands mehrere oberflächliche Verletzungen zugefügt haben soll. Im Anschluss sollen sie dann geflüchtet sein. Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Schutzleute beide Tatverdächtigen in der Nähe antreffen, kontrollieren und vorläufig festnehmen. Auf sie kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls zu. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Hanauer Kripo zu melden.

2. Radfahrer nach Zusammenstoß gesucht! - Hanau

(fg) Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem VW Caddy am Samstagnachmittag im Bereich der Straßen "Steinheimer Straße" / Römerstraße ermittelt die Polizei und sucht den Biker. Der Mann mit Halbglatze soll sich nach der Kollision auf seinem schwarzen Damenrad davongemacht haben. Er war 60 bis 65 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und hatte eine dünne Statur. Er trug eine schwarze Hose und ein graues T-Shirt. Der Zweiradfahrer sei gegen 15.25 Uhr mit dem hinteren Teil des Caddys kollidiert und daraufhin gestürzt. Der Hanauer VW-Fahrer half dem Unbekannten auf und fragte, ob er einen Rettungswagen verständigen solle. Der Radfahrer verneinte dies und fuhr auf seinem Rad davon. Am Wagen entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen und zum unbekannten Radfahrer bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 an die Wache des Polizeireviers in Hanau.

3. Fußgängerin von E-Scooterfahrer verletzt: Zeugen bitte melden - Hanau

(cb) Nachdem eine Fußgängerin am Donnerstag mit einem unbekannten Scooter-Fahrer zusammenstieß und dadurch leichte Verletzungen erlitt, suchen die Beamten Zeugen. Die Fußgängerin war in der Krämerstraße, dort in Höhe des Rathauses, unterwegs, als der unbekannte Fahrer des schwarzen Elektrokleinstfahrzeugs vorbeifahren wollte und diese hierbei am Bein touchierte. Ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete dieser anschließend. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte telefonisch unter der 06181 100-120 beim Polizeirevier Hanau.

4. Vermisste wieder da - Schlüchtern

Die seit Freitag vermisste Teenagerin aus Schlüchtern konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Fahndung nach ihr wird daher zurückgenommen.

Offenbach, 22.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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