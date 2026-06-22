Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Holzstämme mussten umgeladen werden: Hoher Schaden bei Zusammenstoß zwischen Müllauto und Holztransporter

Steinau an der Straße (ots)

(lei) Nach einem schweren Verkehrsunfall an der A66-Anschlussstelle Steinau an der Straße sind am Montagmorgen zunächst umfangreiche Umladearbeiten erforderlich geworden, bevor die Unfallstelle schrittweise geräumt werden konnte. Bei der Kollision zwischen einem Müllfahrzeug und einem Holztransporter entstand ein hoher Sachschaden, zudem wurde ein Fahrer leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 46 Jahre alter Fahrer des Müllfahrzeugs gegen 8 Uhr von der Autobahn aus Richtung Bad Soden-Salmünster kommend abgefahren und wollte nach links auf die Landesstraße 3196 einbiegen, als er dabei offenbar einen aus Richtung Ulmbach herannahenden Holztransporter übersah. Im Kreuzungsbereich kam es in der Folge zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge. Während der 47 Jahre alte Fahrer des Holztransporters nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieb, erlitt der 46-Jährige leichte Verletzungen, zu deren Behandlung er danach in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Durch den Zusammenstoß wurde insbesondere die Zugmaschine des Holztransporters stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, sodass die geladenen Baumstämme vor Ort auf ein Ersatzfahrzeug umgeladen werden mussten. Aber auch das Müllfahrzeug wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen, sodass die Polizei derzeit von mehreren hunderttausend Euro an Gesamtschaden ausgeht.

Im Bereich der Anschlussstelle kam es infolge des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen, die durch die Polizei mit verkehrsregelnden Maßnahmen vor Ort bewältigt wurden. Der Verkehr konnte einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Die Polizei in Schlüchtern bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

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