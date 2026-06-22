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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen gegen 62-Jährigen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

Offenbach (ots)

(lei) Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung muss sich seit Freitagmorgen ein 62-Jähriger verantworten. Er soll demnach einen 60-Jährigen vor einem Mehrfamilienhaus in der Mühlheimer Straße (220er-Hausnummern) mit einem länglichen Gegenstand attackiert und leicht verletzt haben, ehe er anschließend flüchtete. Die Beamten suchen nun Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 8.30 Uhr abgespielt haben soll. Hinweis bitte an die Kriminalpolizei Offenbach (069 8098-1234).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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