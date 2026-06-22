POL-OF: Ermittlungen gegen 62-Jährigen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung
Offenbach (ots)
(lei) Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung muss sich seit Freitagmorgen ein 62-Jähriger verantworten. Er soll demnach einen 60-Jährigen vor einem Mehrfamilienhaus in der Mühlheimer Straße (220er-Hausnummern) mit einem länglichen Gegenstand attackiert und leicht verletzt haben, ehe er anschließend flüchtete. Die Beamten suchen nun Zeugen des Vorfalls, der sich gegen 8.30 Uhr abgespielt haben soll. Hinweis bitte an die Kriminalpolizei Offenbach (069 8098-1234).
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