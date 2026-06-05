Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Personengruppe gesucht: Jugendlicher mit Reizstoff besprüht und Baseballschläger angegangen; Sprinter gestohlen: Zeugensuche! und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Personengruppe gesucht: Jugendlicher mit Reizstoff besprüht und Baseballschläger angegangen - Offenbach

(fg) Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Offenbacher Polizei nach einem Vorfall am Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr, in der Schloßgrabengasse im Bereich der 10er-Hausnummern. Ein Jugendlicher hielt sich mit weiteren Begleitern im Außenbereich einer dortigen Schule auf. Aus bislang unbekannten Gründen gerieten die Jugendlichen mit einer dazukommenden Personengruppe zunächst in einen lautstarken Streit. Letztlich habe eine Person aus der unbekannten Gruppe, es handelte sich um dunkel gekleidete Jugendliche im Alter von 15 bis zu 20 Jahren, mit einem Reizstoffsprühgerät in das Gesicht des 16 Jahre alten Offenbachers gesprüht. Im weiteren Verlauf habe ein weiterer Täter offenbar mit einem Baseballschläger gegen das Gesäß des bereits Verletzten geschlagen. Anschließend rannten alle Beteiligten in Richtung "Schöne Aussicht" davon. Der 16-Jährige wurde nach einer vor Ort im Rettungswagen erfolgten Behandlung entlassen und an Erziehungsberechtigte übergeben. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. Sprinter gestohlen: Zeugensuche! - Rodgau

(fg) In Nieder-Roden haben Unbekannte in der Görlitzer Straße (20er-Hausnummern) zwischen Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, einen grauen Sprinter gestohlen. An dem Wagen waren OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 700 angebracht. Die Kriminalpolizei hat den Wagen umgehend zur Fahndung ausgeschrieben und bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl sowie zum Verbleib des Autos machen können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Bargeld und Schmuck aus Wohnung geklaut: Wer hat etwas gesehen? - Dietzenbach

(fg) Bargeld, zwei goldene Taschenuhren und weitere Schmuckstücke nahmen Einbrecher am Donnerstagnachmittag aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ringelnatzstraße (einstellige Hausnummern) mit. Die Kripo ermittelt zu dem Einbruch, der sich innerhalb von zwei Stunden am Nachmittag ereignete. Zwischen 15 und 17 Uhr verschafften sich die Unbekannten über die Eingangstür Zugang zu der Wohnung, so der bisherige Ermittlungsstand. Anschließend durchwühlten sie unter anderem einen Schrank und nahmen die Beute an sich. Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ringelnatzstraße gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Nach Anruf von "falscher Polizei": Geldabholer vorläufig festgenommen - Rodgau

(me) Die Polizei nahm am Donnerstagmittag einen 21 Jahre alten Mann vorläufig fest, nachdem dieser an einer Wohnungstür in der Dornwiesenstraße (einstellige Hausnummern) erschienen war. Zuvor erhielt das dort wohnende Ehepaar von Unbekannten einen Anruf von angeblichen Polizeibeamten. Diese tischten den beiden eine ausgedachte Geschichte auf, welche die Seniorin und der Senior jedoch durchschauten. Während der Anrufer in dem Glauben gelassen wurde, dass sein Abholer in Kürze Bargeld und weitere hochwertige Gegenstände übergeben bekommt, informierten die beiden folgerichtig die Polizei. Als es gegen 12.30 Uhr an der Tür klingelte, nahmen Ordnungshüter den 21-Jährigen vorläufig fest. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen musste der Tatverdächtige die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

5. Fahrräder und Staubsauger bei Kellereinbrüchen entwendet: Zeugen gesucht! - Neu-Isenburg

(me) Zwei Fahrräder und ein Staubsauger wurden aus den Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Elise-Streb-Straße (20er-Hausnummern) entwendet. Die Polizei wurde am Donnerstag über die Einbrüche informiert und nahm in diesem Zusammenhang zwei Anzeigen auf. Wie der Langfinger in die Tiefgarage und anschließend in den Bereich der Kellerräume gelangte, ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen. In einem Fall brach der Gauner das Vorhängeschloss eines Abteils auf und nahm die beiden Bikes an sich. Die Taten sollen sich zwischen dem 26. Mai und dem 4. Juni ereignet haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kriminalpolizei aus Offenbach (069 8098-1234).

Offenbach, 05.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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