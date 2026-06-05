Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 24. Kalenderwoche 2026

(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an einem Kindergarten sowie im Bereich einer Schule.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

08.06.2026:

Mühlheim am Main, Schillerstraße (Kindergarten);

09.06.2026:

Gelnhausen, Philipp-Reis-Straße (Schule);

10.06.2026:

Langen, L 3262 (Unfallhäufungsstelle);

11.06.2026:

Bruchköbel, L 3347;

12.06.2026:

Maintal - Bischofsheim, Rumpenheimer Weg (Lärmschutz);

13.06.2026 und 14.06.2026:

BAB 66, Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz).

Offenbach, 05.06.2026, Pressestelle, Felix Geis

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