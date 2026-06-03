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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: E-Scooter-Fahrer bei Kollision verletzt

Neu-Isenburg (ots)

(me) Ein 37 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters musste am Mittwochvormittag nach der Kollision mit einem Wagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Lenker des Zweirads befuhr gegen 10.50 Uhr die Frankfurter Straße und war gerade dabei, einen Zebrastreifen fahrend zu überqueren, als er mit einer BMW-Lenkerin zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls fiel der Mann von seinem Elektrokleinstfahrzeug und verletzte sich dabei. Da die 65-jährige Autofahrerin zum Unfallzeitpunkt mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, musste die Dame die aufnehmenden Beamten zur Abgabe einer Blutprobe begleiten. Zeugen der Kollision werden gebeten, sich mit der Wache in der Hugenottenallee unter der Rufnummer 06102 2902-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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