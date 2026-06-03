POL-OF: E-Scooter-Fahrer bei Kollision verletzt
Neu-Isenburg (ots)
(me) Ein 37 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters musste am Mittwochvormittag nach der Kollision mit einem Wagen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Lenker des Zweirads befuhr gegen 10.50 Uhr die Frankfurter Straße und war gerade dabei, einen Zebrastreifen fahrend zu überqueren, als er mit einer BMW-Lenkerin zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls fiel der Mann von seinem Elektrokleinstfahrzeug und verletzte sich dabei. Da die 65-jährige Autofahrerin zum Unfallzeitpunkt mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, musste die Dame die aufnehmenden Beamten zur Abgabe einer Blutprobe begleiten. Zeugen der Kollision werden gebeten, sich mit der Wache in der Hugenottenallee unter der Rufnummer 06102 2902-0 in Verbindung zu setzen.
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