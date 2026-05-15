Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Hochzoll - Im Zeitraum von Dienstag (12.05.2026), 16.00 Uhr bis Donnerstag (14.05.2026), 09.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Pedelec in der Lechrainstraße. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonderen schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
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