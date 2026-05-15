PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Mittwoch (13.05.2026) kam es in der Biberbachstraße in einem Linienbus zu einer körperlichen Auseinandersetzung Ein 29-Jähriger ging hierbei auf einen 61-Jährigen Busfahrer los und schlug diesen. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 29-Jährigen wegen Körperverletzung. Beide Beteiligte haben die deutsche Staatsbürgerschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 14:50

    POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall auf der A8

    Augsburg (ots) - Friedberg - Am Dienstag (12.05.2026), gegen 08.45 Uhr, kam es auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München zu einem Auffahrunfall mit zwei Autos. Es wurden zwei Personen verletzt. Eine 30-Jähirge fuhr auf das vorrausfahrende Auto eines 52-Jährigen auf. Die 30-Jährige wurde schwerverletzt. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 14:49

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (12.05.2026) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Fritz-Koelle-Straße. Gegen 21:15 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter einen Stein gegen eine Scheibe eines Linienbusses. Diese zerbrach. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und wertet derzeit Videoaufnahmen aus. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren