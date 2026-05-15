Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Mittwoch (13.05.2026) kam es in der Biberbachstraße in einem Linienbus zu einer körperlichen Auseinandersetzung Ein 29-Jähriger ging hierbei auf einen 61-Jährigen Busfahrer los und schlug diesen. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 29-Jährigen wegen Körperverletzung. Beide Beteiligte haben die deutsche Staatsbürgerschaft.
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