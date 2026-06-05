Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 31-Jähriger bei Fahrzeugüberschlag schwer verletzt

B 45 / Rodgau (ots)

(lei) Rund anderthalb Stunden war die Bundesstraße 45 am Donnerstagabend in Richtung Hanau voll gesperrt, nachdem sich in Höhe von Dudenhofen ein Auto überschlagen hatte. Der 31 Jahre alte Fahrer zog sich bei dem Alleinunfall schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Mit seinem Cupra Formentor, so die ersten polizeilichen Erkenntnisse, war der Mann kurz nach 18 Uhr in nördliche Richtung unterwegs, als er offenbar bei nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennassem Asphalt die Kontrolle verlor, ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überschlug sich dabei ganz offensichtlich mehrere Male und kam letztlich wieder auf der Straße zum Stehen. An dem Pkw und mehreren Feldern Leitplanke entstand Sachschaden von schätzungsweise 60.000 Euro.

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