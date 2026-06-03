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POL-OF: Wo ist Mia Marie Tomczyk?

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Hanau (ots)

Wo ist Mia Marie Tomczyk? - Hanau

(cb) Wo ist Mia Marie Tomczyk? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 12 Jahre alten Vermissten.

Mia Marie ist etwa 1,65 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat braunes, leicht lockiges Haar. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein graues Top, eine helle Sweatjacke mit Reißverschluss, eine blaue Jeans und weiße Turnschuhe. Die Schülerin wurde zuletzt am Dienstag, 2. Juni, gegen 19.30 Uhr, in der Johann-Carl-Koch-Straße in Hanau gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthaltes.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Mia Marie Tomczyk geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 03.06.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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