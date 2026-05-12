Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Urs Matthias Bergemann?

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Bruchköbel (ots)

(cb) Wo ist Urs Matthias Bergemann aus Bruchköbel? Das fragt die Kriminalpolizei und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 57-Jährigen.

Herr Bergemann ist etwa 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und hat kurze graue Haare. Außerdem trägt er eine Brille und einen grauen Vollbart. Der Vermisste wurde zuletzt am Donnerstag, 7. Mai, im Bereich des Seewiesenrings gesehen. Seitdem ist der Gesuchte unbekannten Aufenthalts. Zur Kleidung, welche er zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, liegen derzeit keinerlei Hinweise vor.

Der Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und auf medizinische Hilfe angewiesen sein.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Urs Matthias Bergemann geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: Privat)

Offenbach, 12.05.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

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