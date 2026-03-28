Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts: Schnelle Festnahme eines Tatverdächtigen am Tatort

Schlüchtern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(me) Im Anschluss an eine Auseinandersetzung vom Samstagvormittag, bei der eine Frau offenbar durch einen Familienangehörigen mit einem Messer verletzt wurde, nahmen Beamte der Polizeistation Schlüchtern den Tatverdächtigen noch am Tatort vorläufig fest.

Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Polizei ermitteln nun wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts gegen den 36 Jahre alten Mann.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kam es gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz einer Klinik in der Kurfürstenstraße zu dem Vorfall zwischen dem Beschuldigten und der 59-Jährigen. In der Folge soll er die Frau mit einem Messer verletzt haben. Herbeigeeilte Polizisten nahmen den 36-Jährigen noch am Tatort vorläufig fest. Die Verletzte wurde für ihre Behandlung umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Tat, dauern derweil an.

Eine Vorführung des Mannes ist für den morgigen Tag angedacht.

Zeugen, die Angaben in Zusammenhang mit dem Geschehen machen können, setzen sich bitte mit den Beamten der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 in Verbindung.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau, E-Mail: pressestelle@sta-hanau.justiz.hessen.de, zu richten.

Offenbach, 28.03.2026, Pressestelle, Maximilian Edelbluth

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