POL-GI: Laubach- Ruppertsburg: Polizei sucht mögliche Zeugin

Gießen (ots) - Gießen: Einbrecher überrascht An der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in Wieseck machten sich zwei Einbrecher am Montag (27.11.2023) zu schaffen. Eine aufmerksame Zeugin bemerkte gegen 18.45 Uhr verdächtige Geräusche an der Tür im Alten-Busecker-Weg und sah zwei Unbekannte, die gerade versuchten, in die Wohnung zu gelangen. Sie brachen ihr ...

