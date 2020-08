Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Festnahme nach PKW-Aufbrüchen+++Büro aufgebrochen+++Nach Unfall schwervereletzt+++Schüsse an Tankstelle führen zu polizeilichen Einsatz+++81-Jähriger nach exhibitionitschen Handlungen festgenommen

Gießen (ots)

Gießen: Festnahme nach PKW-Aufbrüchen

Die Polizei hat Mittwochfrüh (26. August) nach mehreren PKW-Aufbrüchen einen 26-jährigen Asylbewerber aus Algerien festgenommen. Sein Komplize ist noch flüchtig. Gegen 00.50 Uhr erwischte eine Zeugin offenbar zwei Verdächtige in der Hein-Heckroth-Straße, als sie sich an einem PKW zu schaffen machten. Daraufhin flüchteten die Diebe. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme des 26-Jährigen. In seinen mitgeführten Taschen und Tüten befand sich Diebesgut, welches teilweise aus den aufgebrochenen Autos stammt. Nach ersten Erkenntnissen hat das Duo offenbar mehrere Autos geöffnet und daraus Bekleidungsstücke sowie ein Navigationsgerät gestohlen. Polizisten stellten in der Hein-Heckroth-Straße und am Alten Friedhof insgesamt sieben aufgebrochene Fahrzeuge fest. Der Festgenommene ließ sich zur Tat nicht ein. Wegen fehlender Haftgründe und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entließen die Ermittler den Verdächtigen wieder. Wer hat das Duo, darunter ein Verdächtiger mit roten Basecap, in der Hein-Heckroth-Straße oder "Am Alten Friedhof" beobachtet? Gibt es weitere Geschädigte, dessen Fahrzeuge in der unmittelbaren Nähe aufgebrochen worden sind? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Langgöns: Büro aufgebrochen

Ein unbekannter Mann brach Mittwochfrüh die Bürotür eines Eierhauses in der Straße Hof Jagdhaus (ehemalige Espaer Straße) auf. Zwischen 00.55 und 01.00 Uhr stieg er ins Gebäude ein. Mit Bargeld, einem Tablet sowie einer Tastatur flüchtete der Einbrecher. Der hellhäutige Mann mit sehr kurzen Haaren ist zwischen 20 und 50 Jahren alt. Er trug einen Kapuzenpullover mit breiter Aufschrift in Brusthöhe und tarnfarbene, knielange Shorts. Der Verdächtige flüchtete mit einem hellen Kleinwagen. Wer hat eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug am "Hof Jagdhaus" gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter0641/7006-2555.

Gießen: 17-Jähriger nach Unfall schwerverletzt

Ein Schwerverletzter und 8.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalles von Dienstagvormittag in der Friedhofsallee. Gegen 07.40 Uhr fuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Kia von einem Grundstück. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Leichtkraftrad eines 17-Jährigen. Der Jugendliche verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Heuchelheim: Opel touchiert

Der beschädigte Opel stand Montagvormittag (23. August) nur eine knappe halbe Stunde auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Auf dem langen Furt". Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen 11.30 Uhr und 11.55 Uhr den roten Adam offenbar bei einem Parkmanöver. Der Schaden an der Beifahrertür des Autos wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555. Rabenau: Kradfahrerin stürzt nach Vollbremsung Eine 25-jährige Kradfahrerin aus Reichelsheim war Mittwochnachmittag auf der Grünberger Straße stadtauswärts unterwegs. Plötzlich musste sie aufgrund eines entgegenkommenden LKW abbremsen, da dieser offenbar auf ihre Fahrspur geriet. Durch die Vollbremsung kam die Reichelsheimerin ins Schlingern und stürzte zu Boden. Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- EUR. Die Kradfahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Der Lkw-Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Grünberg unter 06401-9143-0 zu wenden.

Gießen: Schüsse an Tankstelle führen zu polizeilichen Einsatz - 53-Jähriger festgenommen

Nachdem Zeugen am Mittwochabend gegen 23.40 Uhr der Polizei mehrere Schüsse meldeten, fuhren mehrere Streifenwagen zu einer Tankstelle in der Marburger Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein zunächst unbekannter Mann offenbar auf einen Hochdruckreiniger der Tankstelle geschossen und ein weiterer Mann einen Schuss in die Luft abgegeben. Ein Verdächtiger flüchtete anschließend mit einem grauen Kleinwagen. Die Beamten trafen auf dem Gelände einen 28-jährigen Mann aus Gießen an, der einen Schuss in die Luft abgeben haben soll. Eine Waffe hatte er selbst nicht dabei und gab an, diese von dem Flüchtigen genutzt zu haben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme entließen sie ihn wieder. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnten die Polizisten wenig später den anderen Verdächtigen, einen 53-Jährigen aus einer Landkreisgemeinde, an seiner Wohnanschrift festnehmen. Der alkoholisierte Mann ließ sich zur Sache nicht ein. Die Durchsuchung seiner Wohnung und seines Pkw führte zum Auffinden eines Perkussionsrevolvers, der sichergestellt wurde. Für diese Waffe konnte der Verdächtige keine waffenrechtliche Erlaubnis vorlegen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen wurde bei dem Festgenommenen auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Es besteht der Verdacht, dass er nach den Schüssen im alkoholisierten Zustand mit seinem Auto nach Hause gefahren war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er auch wieder auf freien Fuß.

Staufenberg: 34-Jähriger hält Exhibitionisten fest

Ein 34-jähriger Mann hat Mittwochnachmittag einen 81-jährigen Exhibitionisten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen 17.00 Uhr befand sich der Verdächtige vor einer Grundschule in der Straße "Am Edelgarten". Er entblößte sich vor mehreren Kindern und manipulierte an seinem Glied. Zwei Kinder informierten ihre Eltern. Dadurch konnte ein 34-jähriger Mann den Verdächtigen festhalten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen entließen die Beamten den Verdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder.

