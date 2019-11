Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 01.11.2019: Pohlheim: Einbrecher festgenommen

Gießen (ots)

Dem Zufall und dem schnellen und gezielten Handeln einer Streife waren zwei Festnahmen am Freitagmorgen in der Neue Mitte in Pohlheim zu verdanken. Zwei Männer im Alter von 27 und 34 Jahren wurden offenbar auf frischer Tat erwischt und festgenommen.

Eine Streife war gegen 03.20 Uhr in Watzenborn-Steinberg unterwegs und entdeckte Verdächtiges im Bereich eines Reisebüros in der Neue Mitte. Beim genauen Hinsehen stellte sich heraus, dass Unbekannte offenbar gerade in das Gebäude eingebrochen waren. Mit Hilfe weiterer Streifen konnte das Gebäude zügig umstellt werden. Wenig später ließen sich die beiden Eindringlinge widerstandslos festnehmen. Es stellte sich heraus, dass sie sich gewaltsam Zugang in das Reisebüro verschafft hatten. Die Beamten stellten bei den mutmaßlichen Einbrechern Beweismittel sicher. Sie wurden danach in die Haftzelle gebracht.

Die Ermittlungen dazu dauern noch an.

Die Kripo sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch Angaben machen können.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell