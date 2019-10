Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 02.10.2019: Gewinnspielbetrüger versuchen es wieder+++Bei Kontrollen Schlagring sichergestellt+++E-Bike entwendet

Gießen (ots)

Wettenberg: Gewinnspielbetrüger scheitern

Nachdem in den letzten Tagen falsche Polizeibeamte und Enkeltrickbetrüger es im Landkreis Gießen wieder mehrmals versuchten, kam es gestern und heute zu Anrufen von sogenannten Gewinnspielbetrügern. Beispielsweise kam es in Wettenberg am Dienstag und Mittwoch bei einer 63 - Jährigen mehrfach zu solchen Telefonaten. Die Unbekannten gaukelten der Frau vor, dass sie fast 40.000 Euro bei einem Gewinnspiel gewonnen habe. Um den Gewinn zu erhalten, müsse sie "nur" zwei Google Play Karten im Wert von jeweils 500 Euro kaufen. Im Gegenzug würde sie dann den Gewinn erhalten. Dieser Gewinn würde dann von der Polizei und einem Notar übergeben. Glücklicherweise ging die Frau nicht auf den Betrug ein und verständigte die Polizei. Die Kripo Gießen gibt dazu folgende Tipps, wie sich Bürgerinnen und Bürger vor solchen Betrügern schützen können: a) Seien Sie vorsichtig bei Gewinnversprechen, insbesondere dann, wenn die Übergabe an Bedingungen geknüpft ist, zum Beispiel an das Zahlen einer Geldsumme, den Besuch einer Veranstaltung oder den Anruf eines kostenpflichtigen Telefondienstes! b) Werden Sie angerufen, stellen Sie gezielt Fragen an den Anrufer: Nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt, was genau Sie gewonnen haben! c) Notieren Sie sich die auf dem Display angezeigte Rufnummer! d) Fordern Sie auf jeden Fall eine schriftliche Gewinnbenachrichtigung! e) Nehmen Sie nur Gewinne an, wenn Sie auch bewusst an einem Gewinnspiel - und zwar bei einem seriösen Unternehmen - teilgenommen haben. Ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals an eine Bedingung knüpfen, zum Beispiel an das Zahlen einer Gebühr oder die Teilnahme an einer Veranstaltung! f) Prüfen Sie die Seriosität des Anrufers beziehungsweise Absenders. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihre Polizeidienststelle! g) Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn abzufordern, d.h. keine Gebühren bezahlen oder kostenpflichtige Hotlines (Telefondienste) anrufen!

Gießen: Bei Kontrolle Schlagring sichergestellt

Bei einem 55 - Jährigen fanden Beamten am Dienstagnachmittag einen Schlagring. Der nach dem Waffengesetz verbotene Gegenstand wurde nach einer Kontrolle in der Schulstraße sichergestellt. Auf den Gießener kommt nun ein Verfahren wegen des Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: E-Bike entwendet

In der Franzensbader Straße haben Unbekannte am Dienstag, zwischen 18.00 und 19.30 Uhr, ein Trekkingrad der Marke Fischer mitgehen lassen. Die Unbekannten hatten offenbar das Bügelschloss beschädigt und das schwarzgraue Rad des Typs ETH mitgehen lassen. Der Wert liegt bei etwa 1.600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Kinderwagen entwendet

In der Wiesenstraße in Gießen haben Unbekannte am Montag, etwa zwischen 18.00 und 19.00 Uhr, einen Kinderwagen entwendet. Der Kinderwagen war dort auf dem Campus-Gelände abgestellt. Der Wert liegt bei mehreren hundert Euro. In dem Wagen befand sich noch eine Jacke. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Staufenberg: Einbrecher in Staufenberg unterwegs

Am Montag, zwischen 19.00 und 20.30 Uhr, waren in der Straße An den Steinäckern Einbrecher unterwegs. Die Unbekannten hatten an einem Einfamilienhaus zunächst an der Terrassentür gehebelt. Anschließend versuchten sie ihr "Glück" an einer Kellertür. Dort hatten sie mehr Erfolg und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas mitgenommen wurde, ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Reiskirchen: PKW beschädigt

In der Straße An der Hell in Reiskirchen haben Unbekannten an einem PKW in der Nacht zum Dienstag einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Die Täter hatten den Tankdeckel eines Skoda zerstört. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Unfallflucht in der Ederstraße

Zu einer Unfallflucht kam es am letzten Sonntagnachmittag in der Ederstraße in Gießen. Offenbar war ein PKW im Vorbeifahren gegen einen geparkten Opel Vivaro gekommen. An der linken Seite des weißel Kleinlasters entstand ein Schaden von fast 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell