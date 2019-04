Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 10.04.2019: Mit Fußtritt Seat beschädigt+++Hakenkreuz auf Auto gemalt+++Auseinandersetzung auf Spielplatz+++Polizei fahndet nach Körperverletzung+++Verkehrsunfälle und Fluchten

Linden: Seat beschädigt

Vermutlich durch einen Fußtritt beschädigte am Dienstagabend ein Unbekannter einen in der Otto-Schulte-Straße geparkten schwarzen Seat Ibiza. Der Kleinwagen war dort zwischen 20.45 und 22.10 Uhr geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Hakenkreuze auf Kastenwagen gemalt

Mehrere Hakenkreuze malte ein Schmierfink zwischen 19.00 Uhr am Montag (08. April) und 10.00 Uhr am Dienstag auf einen in der Henriette-Hezel-Straße geparkten weißen Opel Vivaro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Auseinandersetzung auf Spielplatz

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Dienstagnachmittag auf einem Spielplatz im Drosselweg. Offenbar gerieten zwei Personengruppen in Streit und beleidigten sich. Im weiteren Verlauf wurde einem Beteiligten mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: 33-Jähriger nach Auseinandersetzung verletzt

Im Bereich einer Bushaltestelle in der Westanlage schlugen offenbar mehrere Personen auf einen 33-jährigen Mann aus Gießen ein. Der Gießener war nach dem Besuch einer Bar auf der Westanlage unterwegs. Dabei verfolgte ihn offenbar ein Unbekannter, mit dem er vermutlich zuvor in der Lokalität in Streit geraten war. Plötzlich kamen drei Fahrzeuge in Höhe der Bushaltestelle dazu und mehrere Personen stiegen aus. Anschließend schlugen und traten diese auf den 33-Jährigen ein. Dieser verletzte sich dabei leicht. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem etwa 1,75 bis 1,80 Meter großen und zirka 20-23-jährigenTatverdächtigen. Der türkischaussehende Mann hatte schwarze längere Haare. Er trug eine schwarze Jacke und Blue Jeans. Bei den drei Fahrzeugen handelt es sich nach Angaben eines Zeugen möglicherweise um einen weißen SUV, einen silberfarbenen oder grauen Golf und einen weißen Kleinwagen. Die Fahrzeuge kommen vermutlich aus dem Raum Gießen und/oder Lahn-Dill-Kreis. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Zusammenstoß an Ampelkreuzung

An der Kreuzung Mohrunger Weg/Rodheimer Straße kam es Mittwochvormittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem 29-jährigem Autofahrer aus Gießen und einem 68-jährigen Kradfahrer. Der Daimlerfahrer war gegen 08.55 Uhr mit seinem auf dem Mohrunger Weg in Richtung August-Balzer-Straße unterwegs. An der Kreuzung stieß er dann mit dem Kradfahrer zusammen, der mit seinem Roller auf der Rodheimerstraße stadteinwärts fuhr. Der 68-jährige Rentner stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Wer hat den Unfall gesehen und kann insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Unfallfluchten:

Gießen: Renault beschädigt

Der durch eine Unfallflucht hinten links beschädigte Renault Megane stand nur 30 Minuten auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Krofdorfer Straße. Der Verursacher touchierte das Auto vermutlich bei einem Parkmanöver und flüchtete, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Staufenberg: Neue Erkenntnisse zur Unfallflucht vom 06.04.2019

Wie bereits in der Pressemeldung vom 09. April berichtet, kam es Sonntagfrüh gegen 01.35 Uhr in Staufenberg zu einer Unfallflucht. Aus unbekannten Gründen kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in der Straße "Vorstadt" von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum und ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er in Richtung Scheuergasse davon. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Ordnungshüter stellten am Unfallort blaue Lacksplitter sicher. Die Ermittler suchen nun nach einem älteren blauen Opel (Kadett oder Corsa). An dem Verursacherfahrzeug könnte die linke hintere Seite etwas heller lackiert sein. Wer kann Hinweise auf einen an der linken Seite auffällig lackierten Opel geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Buseck: Rote Farbe nach Unfallflucht sichergestellt

Ein Unbekannter streifte zwischen 20.00 Uhr am Mittwoch (03. April) und 18.00 Uhr am Donnerstag (04. April) einen in der Zeilstraße geparkten hellblauen Opel Astra. Anschließend flüchtete er, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Polizisten stellten an der Stoßstange des Astras rote Farbe sicher. Der Schaden wird auf über 1500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Unbekannter beschädigt Ford

Im Leihgesterner Weg streifte vermutlich beim Vorbeifahren ein Unbekannter einen geparkten weißen Ford Focus. Der Besitzer stellte Beschädigungen am rechten hinteren Kotflügel bzw. Radkasten fest. Das Auto war dort am Samstag (06. April) zwischen 05.30 Uhr und 15.15 Uhr geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

