POL-GI: Pressemeldungen vom 09.04.2019: Autofahrten enden mit Blutentnahmen+++Fallschirmspringer gesucht+++Hakenkreuz gesprüht+++Körperverletzungen+++Unfallfluchten

Gießen/Fernwald: Drei Fahrer zur Blutentnahme auf die Polizeiwache

Am vergangenen Wochenende erwischten Polizeibeamte drei Fahrer, die offenbar unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss mit ihren Fahrzeugen unterwegs waren. Die Fahrt eines 33-jährigen Pohlheimers endete Sonntagfrüh (07. April) mit einer Blutentnahme auf einer Polizeiwache. Beamte kontrollierten den 33-Jährigen gegen 09.20 Uhr im Schiffenberger Weg. Ein Drogenvortest und ein Atemalkoholtest reagierten positiv. Der Mann hatte einen Wert von über 1,6 Promille. Einen Wert von über 2,2 Promille erreichte das Atemalkoholtest beim Pusten einer 21-jährigen Fahrerin gegen 11.50 Uhr in Fernwald. Ordnungshüter überprüften die junge Frau nach einem Zeugenhinweis. Die Polizisten stellten nach der Blutentnahme die Führerscheine des 33-Jährigen und der 21-Jährigen sicher. Entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden von der Polizei eingeleitet. Bei einer Kontrolle um 15.10 Uhr in der Walltorstraße in Gießen räumte ein 41-jähriger Fahrer ein, Marihuana konsumiert zu haben. Auch diesen Mann nahmen die Ordnungshüter zwecks Blutprobenentnahme zur Wache und leiteten ein Strafverfahren ein.

Gießen: Mit Flasche ins Gesicht geworfen

In der Bahnhofstraße warf offenbar Sonntagfrüh (07. April) gegen 02.45 Uhr ein 40-jähriger Gießener einem 26-Jährigen eine Glasflasche ins Gesicht. Zuvor kam es vermutlich zu einem Streit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Allendorf(Lumda): Hakenkreuz auf Bank gesprüht

Einen Schaden von rund 500 Euro richteten Unbekannte an einer Sitzbank in einem Waldgebiet hinter einer Schule in Allendorf (Lumda) an. Auf der Sitzfläche sprühten die Schmierfinke ein Hakenkreuz, mehrere Zahlen und den Schriftzug "GZUZ". Der Tatzeitraum ist bislang unbekannt. Ein Spaziergänger stellte die Farbschmierereien um 18.40 Uhr fest und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Dieb entwendet Trekkingrad

Ein Dieb stahl am Sonntag (07. April) zwischen 08.00 und 23.00 Uhr ein im Parkhaus der Lahnstraße abgestelltes Trekkingrad. Das Rad der Marke "Winora" Typ Orinoco hatte einen Wert von etwa 1000 Euro und war an einem Fahrradständer angeschlossen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Fallschirmspringer verliert Videokameras

Die Polizei sucht nach einem Fallschirmspringer, der offenbar bei einem Sprung am Sonntagmittag gegen 13.20 Uhr im Bereich Allendorf a. d. Lahn zwei Go-Pro Videokameras verlor. Die Kameras schlugen auf eine Terrassenüberdachung eines Hauses in der Straße "Am Weinberg" ein. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer der beiden Geräte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Offenbar ins Gesicht geschlagen

Zu einer Körperverletzung kam es Sonntagfrüh (07. April) zwischen 04.00 und 04.30 Uhr zwischen zwei Beteiligten im Bereich der Straße "Neue Bäue". Auf der Grünfläche hinter einer Bushaltestelle gerieten eine 22-jährige Frau aus Langgöns und ein 25-jähriger aus Gießen in Streit mit einem Unbekannten. Dabei schlug der Tatverdächtige offenbar dem Gießener mit der Faust ins Gesicht und bedrohte ihn mit Worten. Die Langgönserin ging dazwischen und verletzte sich dabei. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Unfallfluchten:

Gießen: Polizei ermittelt Unfallflüchtige - Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.03.2019

Die Polizei konnte eine Unfallflüchtige nach einem Unfall (Pressemeldung vom 25.03.2019 zwischen 16.00 Uhr am Dienstag (19. März) und 06.45 Uhr am Mittwoch (20. März) im Meisenborn ermitteln. Die zunächst unbekannte Fahrerin beschädigte dort einen geparkten blauen Opel Corsa. Offenbar kippte ihr während der Fahrt am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr in einer Linkskurve im Meisenbornweg eine Flasche um und griff nach der Falsche. Dabei fuhr sie gegen den Corsa. Aus Angs,t ihren Führerschein (Probezeit) zu verlieren, flüchtete sie anschließend. Die Polizei stellte einen Tag später am Unfallort schwarze Lackfarbe und Fahrzeugteile sicher. Umfangreiche Ermittlungen führten zu einem Hyundai einer 30-jährigen Frau. Die 30-Jährige räumte die Unfallflucht ein und muss sich nun dem Strafverfahren verantworten.

Staufenberg: Unfallfahrer fährt gegen Baum und flüchtet

Ohne seine rechtlichen Pflichten nachzukommen, flüchtete ein Unbekannter nach einem Unfall von Samstagfrüh in der Straße "Vorstadt". Aus nicht bekannten Gründen kam der Fahrer gegen 01.35 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum sowie ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er in Richtung Scheuergasse davon. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Ordnungshüter stellten am Unfallort blaue Lacksplitter sicher. Der Schaden wird auf über 2000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Weißer Audi beschädigt

In der Netanyastraße beschädigte eine Unbekannter am Montagabend (08. April) zwischen 09.25 und 18.20 Uhr einen weißen Audi (A3) und flüchtete anschließend. Der Schaden an der hinteren linken Lichtabdeckung des A3 wird auf über 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Außenspiegel touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte mit seinem Fahrzeugspiegel zwischen 20.00 Uhr am Sonntag (07. April) und 07.30 Uhr am Montag (08. April) den linken Außenspiegel eines in der Gnauthstraße geparkten blauen Opel. Der Verursacher flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Außenverkleidung eines Spiegels nach Unfall sichergestellt

Die Polizei stellte nach einer gemeldeten Unfallflucht von Montag das Außenspiegelgehäuse eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers sicher. Der Unbekannte touchierte zwischen 09.30 und 13.00 Uhr einen in der Ludwigstraße geparkten weißen Ford Transit. Der Schaden am Außenspiegel des Transits wird auf 100 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

