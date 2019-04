Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 08.04.2019: Versuchter Raub auf Tankstelle in Linden+++Auseinandersetzungen auf der Frühjahrsmesse+++Unbekannte rufen auf Feier rechtsradikale Parole+++Unfälle und Fluchten

Linden: Zwei Minderjährige nach versuchtem Raub auf Tankstelle festgenommen - Ein Tatverdächtiger noch flüchtig

Nach dem versuchten Raub von Sonntagabend auf eine Tankstelle in Linden hat die Polizei zwei minderjährige syrische Asylbewerber festgenommen. Nach einem dritten Tatverdächtigen fahndet die Polizei noch. Gegen 22.40 Uhr betraten drei maskierte Tatverdächtige das Tankstellengelände in der Frankfurter Straße. Während sich ein Räuber in den Verkaufsraum begab, hielten sich die anderen beiden im Eingangsbereich. Aus bislang unbekannten Gründen sahen sie von der Ausführung von der Tat ab und flüchteten. Ein Zeuge hatte das Geschehen beobachtet und informierte die Polizei. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte zwei 14-jährige Tatverdächtige fest Nach dem dritten Tatverdächtigen fahndet die Polizei. Er trug eine blaue Jacke, eine blaue Hose sowie dunkle Schuhe. Die Ermittlungen dauern an Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: 48-Jähriger nach Auseinandersetzung leichtverletzt

Zu einem Polizeieinsatz kam es am frühen Sonntagmorgen in der Lindenstraße in Lützelinden, bei dem mehrere Polizeibeamte eingesetzt waren. Im Zuge einer Feier kam es gegen 01.45 Uhr zu einer Ruhestörung bei der offenbar mehrere unbekannte Personen "Sieg Heil" riefen. Dadurch kam es vermutlich zu einer Auseinandersetzung mit einem 48-jährigen Gießener in dessen Verlauf, ein 44-jähriger aus Gießen dem Gießener eine Flasche auf den Kopf schlug. Dabei verletzte sich der 48-Jährige leicht und wurde durch einen Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Die Polizei leitete zwei entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Raub im Theaterpark

In der Johannesstraße kam es am Freitagabend zu einem Raub auf einen 15-jährigen Schüler. Drei Unbekannte Tatverdächtige verwickelten gegen 21.25 Uhr im Theaterpark den Jungen in ein Gespräch. Dabei schüchterten die Unbekannten den 15-Jährigen mit der Androhung von Gewalt so ein, dass er den Räubern 10 Euro gab. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief leider erfolglos. Beschreibung des Hauptverdächtigen: Er sprach deutsch und war zwischen 17 und 20 Jahre alt sowie etwa 1,80 Meter groß. Seine Statur war sportlich und kräftig und er hatte braunes Haar. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Viele Auseinandersetzungen auf der Frühjahrsmesse

Am vergangenen Samstagabend kam es offenbar zu mehreren Auseinandersetzungen auf der Frühjahrsmesse und führte zur verstärkten Polizeipräsenz. Ab 18.30 kam es zu mehreren Anrufen wegen verschiedener Auseinandersetzung und Streitigkeiten auf dem Messegelände. Gegen 21.30 Uhr gerieten eine 38-Jährige Mutter eines Jungen und mehrere Jugendlichen in eine Auseinandersetzung, in dessen Verlauf es zum Handgemenge kam und sich die 38-Jährige an der Hand leicht verletzte. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen einen 14-jährigen Jungen aus Linden ein. Während der Anzeigenaufnahme kam es offenbar zu einer weiteren Auseinandersetzung in unmittelbarer Nähe der eingesetzten Kollegen. Zu strafbaren handlungen ist es dort aber nicht gekommen. Die Polizei reagierte auf die Situationen angemessen und erhöhte die Polizeipräsenz - inklusive fünf Diensthunden - und führte im weiteren Verlauf Personenkontrollen durch.

Unfallmeldungen:

Buseck: Führerschein nach Unfall sichergestellt

Offenbar unter Alkoholeinfluss endete die Fahrt eines 33-jährigen Mannes endete Sonntagfrüh an einem Metallzaun und einer anschließenden Blutentnahme auf der Polizeiwache. Gegen 05.30 Uhr kam der Fahrer mit seinem Seat auf der Straße "Eidloh" von der Fahrbahn ab, touchierte einen Metallzaun eines Grundstücks und kam dann zum Stehen. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Seinen Führerschein musste er abgeben und muss sich nun einem Strafverfahren verantworten. Die Schäden werden auf über 10.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Pohlheim: Offenbar Radfahrer übersehen

Schwere Verletzung zog sich ein 46-jähriger Radfahrer aus Gießen bei einem Unfall von Samstagmittag in der Grüninger Straße zu. Gegen 12.45 Uhr bog ein 59-jähriger von der Straße "Am Zollstsock" nach links auf die Grüninger Straße ab. Dabei übersah er offenbar den Radfahrer, der in Richtung Grüningen unterwegs war. Der Gießener schleuderte auf die Motorhaube und zog sich Verletzungen im Bereich des Kopfes zu. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lich: Fahrerin erschreckt sich und kommt von der Fahrbahn ab

Eine Leichtverletzter und 7000 Schaden waren die Folge eines Unfalles am Samstagabend auf der Landstraße 3131 zwischen der Bundesstraße 488 und Muschenheim. Nach bisherigen Ermittlungen erschreckte sich gegen 22.00 Uhr ein eine 61-jährige Fahrerin, die mit ihrem Toyota in Richtung Muschenheim unterwegs war, und verliert die Kontrolle über ihr Auto. Zunächst touchierte sie Fahrbahnbankette und geriet nach dem Gegenlenken auf die Gegenfahrbahn. Anschließend kracht sie in einen Zaun eines Schrebergartens. Eine Krankenwagenbesatzung kümmerte sich um die Leichtverletzte. Ein Unternehmen schleppte ihr Auto ab. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Zeugen nach Unfall gesucht - Nachtrag zur Pressemeldung vom 04.04.2019

Die Polizei sucht immer noch nach einem Unfall von Dienstagmittag (02. April) in der Frankfurter Straße nach Zeugen-insbesondere nach einem älteren Ehepaar sowie Fahrgästen der Linie 41. Beim Fahrstreifenwechsel kam es offenbar zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus ( Linie 41 ) und einem weißen Ford Tourneo. Beide Fahrer waren mit ihren Fahrzeugen von der Westanlage kommend in Richtung Alicenstraße unterwegs. Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Unfallhergang sucht die Polizei nach Zeugen, insbesondere nach einem älteren Ehepaar, die mit ihrem Auto ebenfalls auf der Frankfurter Straße fuhren und kurz nach dem Unfall anhielten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Unfallfluchten:

Hungen: Verteilerkasten beschädigt

Trotz Schadens von über 3600 Euro flüchtete ein Unfallverursacher nach einem Unfall im Wolfskauter Weg in Trais-Horloff. Der Unbekannte touchierte vermutlich beim Wenden oder rückwärtsfahren einen Kabelverteilerkasten und fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Unfall ereignete sich zwischen 10.00 Uhr am Freitag (29. März) und 12.00 Uhr am Donnerstag (04. April)

Gießen/B49: LKW und Zeugen nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht von Dienstagabend (02. April) auf der Bundesstraße zwischen Gießen in Richtung Wetzlar. Um einen Zusammenstoß bei einem Überholvorgang eines in gleicher Richtung fahrenden LKW zu vermeiden, lenkte gegen 23.40 Uhr ein 30-jähriger BMW-Fahrer nach links und touchierte mit seinem Auto die Schutzplanke. Der Brummifahrer hat möglicherweise den Unfall nicht mitbekommen. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Weißer Hyundai beschädigt

Vermutlich beim Öffnen einer Fahrzeugtür touchierte am Freitagmittag (05. April) gegen 13.00 Uhr ein Unbekannter einen in der Georg-Elser-Straße (Supermarktparkplatz) geparkten weißen Hyndai an der Fahrertür. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 600 Euro zu kümmern. Die Polizei sucht in dieser Sache nach einem schwarzen Golf. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

