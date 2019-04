Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 05.04.2019: Kontrollen im Stadtgebiet und auf der Frühjahrsmesse+++Pärchen (Einbrecher) gesucht+++

Gießen (ots)

Gießen: Kontrollen im Stadtgebiet und bemerkenswerte Ergebnisse

Im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Gießen" kontrollierten Beamte der Polizeistation Gießen Nord und der Bereitschaftspolizei Gießen am Donnerstag zwischen 14.00 und 21.00 Uhr 11 Personen im Gießener Stadtgebiet und auch auf dem Gelände der Frühjahrsmesse. Insgesamt sprachen die Ordnungshüter elf Platzverweise aus und fertigten fünf Strafanzeige wegen unterschiedlicher Delikte. Auch der "Kommissar Zufall" führte während der Kontrollen zur Festnahme eines Handydiebes: Nach einem Diebstahl von mehreren Mobiltelefonen im Wert von über 3000 Euro aus einem Kaufhaus im Seltersweg flüchtete ein 17-jähriger Jugendlicher aus Rumänien. Ein Angestellter folgte dem Langfinger und alarmierte die Polizei. An der Johanneskirche nahmen die Beamten, die bei der Kontrolle mit eingesetzt waren, den 17-Jährigen fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Das Diebesgut konnte dem Geschäftsführer wieder übergeben werden. Während einer Fußstreife über die Gießener Frühjahrsmesse überprüften Zivilbeamte einen 29-jährigen Mann aus Gießen. Gegen ihn lagen zwei Haftbefehle mit einer offenen Geldstrafe von über 2700 Euro vor. Da er den Betrag nicht bezahlen konnte, wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zuvor versuchte sich sein 21-jähriger Begleiter aus Gießen der Kontrolle noch zu entziehen. Die Zivilkräfte fanden bei ihm Betäubungsmittel sowie ein Messer, stellten diese sicher und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Bei einer weiteren Kontrolle eines 27-jährigen aus Gießen, welcher sich ebenfalls auf dem Messegelände aufhielt, fanden die Kontrolleure Betäubungsmittel und leiteten ein Strafverfahren ein.

Reiskirchen: Kennzeichen gestohlen

Auf dem Pendlerparklatz zur Bundesstraße 49 stahlen Unbekannte am Donnerstag zwischen 07.00 und 19.45 Uhr die Kennzeichen (GI-NF 268) eines geparkten grünen VW. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Handtasche aus Opel erbeutet

Aus einem geparkten Opel Vivaro stahlen unbekannte Tatverdächtige eine Handtasche einer 44-jährigen Gießenerin. Der Opel war am Donnerstag zwischen 19.30 und 19.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße geparkt. In der Handtasche befanden sich Schlüssel, Bargeld und diverse Papiere. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Golf aufgebrochen

Langfinger brachen am Donnerstag zwischen 16.30 und 18.00 Uhr einen in der gottlieb-Daimler-Straße geparkten grauen Golf auf. Daraus entwendeten sie die Handtasche einer 38-jährigen Frau aus Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: "Pärchen" nach Einbruch gesucht

Die Polizei sucht nach einem Einbruch in der Dürerstraße am Donnerstagabend nach einem Mann und einer Frau. Das Duo trat eine Wohnungstür eines Wohnblocks auf und durchsuchte mehrere Räume. Mit Kleidungsstücken und Schmuck im Wert von etwa 500 Euro flüchtete das Einbrecherpaar aus der Wohnung und begegneten den 35-jährigen Wohnungsinhaber beim Verlassen des Hauses. Nach Angaben von Zeugen, könnte es sich bei dem Paar um Wohnsitzlose handeln. Beschreibung der Tatverdächtigen: Der Mann mit dunkelblonden kurzen Haaren war etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Seine Statur war dünn und er trug ein graues dunkles Oberteil mit Kapuze. Die schlanke Frau war etwa 1,65 Meter groß und hatte schulterlange rote Haare. Vermutlich trug sie eine grüne hüftlange Jacke. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Einbruch in Kellerraum gescheitert

Einbrecher scheiterten bei dem Versuch eine Kellertür eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße aufzubrechen. Der Anwohner wurde Donnerstagabend aufgrund eines abgebrochenen Riegels der Kellertür aufmerksam und meldete es der Polizei. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 16. März und 04. April. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Unfallmeldungen:

Fernwald: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung Lahnstraße/ Am Lutherberg in Steinbach kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall, bei dem Sachschäden in Höhe von etwa 3000 Euro entstanden. Gegen 19.40 Uhr fuhr ein 40-Jähriger Mann aus Fernwald mit seinem Golf auf der Am Lutherberg von der Eisenacher Straße kommend in Richtung Lahnstraße. An der Kreuzung stieß er mit einem Opel Kombi zusammen, dessen 60-jähriger Fahrer auf der Lahnstraße in Richtung der Bundesstraße 457 unterwegs war. Glücklicherweise verletzte sich niemand dabei. Ein Unternehmen schleppte den nicht mehr fahrbereiten Volkswagen ab. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Audi kommt von Fahrbahn ab

Auf regennasser Fahrbahn kam am Donnerstagnachmittag gegen 16.10 Uhr ein 29-jähriger Fahrer mit seinem Auto auf der Ausfahrt von der Bundesstraße 49 in Richtung Lahnfelddreieck ins Schleudern und prallte gegen eine Schutzplanke. Es blieb beim Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Sabine Richter Pressesprecherin

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell