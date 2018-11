POL-GI: Pressemeldung vom 26.11.2018: Reiskirchen: Auseinandersetzung vor einer Diskothek zwischen zwei Gruppen

Gießen (ots) - Zu einer größeren Auseinandersetzung kam es am Sonntag, gegen 02.45 Uhr, in der Nähe einer Diskothek in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Dabei wurden zwei Personen im Alter von 31 und 34 Jahren offenbar durch Messer verletzt. Die Täter sind nach der Tat zunächst in Richtung eines Parkplatzes an der B 49 geflüchtet und danach mit einem Minicar möglicherweise in den Raum Limburg gebracht worden.

Ersten Ermittlungen nach kam es zwischen den beiden Gruppen bereits in der Diskothek zu verbalen Streitigkeiten. In der gegenüberliegenden Bänningerstraße, vor einem Firmentor, soll es dann zu einer größeren Schlägerei zwischen den beiden Gruppen gekommen sein. Dabei soll die Gruppe, die aus etwa acht Personen bestanden haben soll, auf zwei am Boden liegende Personen eingetreten haben. Dabei setzten Personen aus dieser größeren Gruppe offenbar mindestens ein Messer ein und fügte beiden Personen Schnittverletzungen zu. Nach der Attacke sollen die etwa acht Personen dann zu Fuß geflüchtet sein.

Bei den Personen, die unerkannt flüchten konnten, soll es sich um offenbar türkischstämmige Männer handeln. Sie sollen dunkle Haare und größtenteils Vollbärte haben. Zeugen konnten berichten, dass sich die Gruppe in türkischer Sprache unterhalten habe.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Personen geben können. Sie sollen sich bis etwa 01.00 Uhr in der Diskothek aufgehalten haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

