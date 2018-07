POL-GI: 105 Cannabispflanzen auf der A 45 bei Haiger sichergestellt

105 Cannabispflanzen auf der A45 bei Haiger sichergestellt. Bild-Infos Download

Gießen (ots) -

Haiger: Mit der Sicherstellung zahlreicher Cannabispflanzen machten Polizisten einer zivilen Einheit der Polizeiautobahnstation Mittelhessen zwei Drogenbauern einen Strich durch die Rechnung.

Den Ermittlern fielen der Wagen und die beiden Insassen am Sonntagmittag (08.07.2018) auf der A 45 bei Haiger auf. Sie stoppten den Benz und nahmen die beiden Männer sowie den Wagen unter die Lupe. Im Fahrzeug entdeckten sie zwei Kartons mit insgesamt 105 Cannabispflanzen. Die Setzlinge haben eine Größe von ca. 15 cm und sollten offensichtlich in einer Plantage großgezogen werden. Die 34 und 30 Jahre alten Männer aus Gießen räumten ein die Pflanzen in den Niederlanden eingekauft zu haben.

Beide sind der Polizei keine Unbekannten und u.a. bereits mehrmals wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten. Die Polizisten stellten die Pflanzen sicher, sie werden vernichtet.

Auf die Männer kommt ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

