POL-GI: Exhibitionist am Spielplatz - Kripo Gießen bittet um Hinweise

Gießen (ots) - Gießen -

Am Donnerstag, 28. Juni gegen 19 /19.15 Uhr saß im Eichendorfring 127a in Gießen ein unbekannter Mann auf einer Bank am Spielplatz und beobachtete augenscheinlich spielende Kinder. Eine zufällig hinzukommende Mutter konnte sehen, dass der Mann mit Blick auf die Kinder seine Hose geöffnet hatte und sein Geschlechtsteil zeigte. Als die Mutter kam, flüchtete der Mann. Sie beschrieb den Mann wie folgt: - dunklerer Typ - 170 groß - ca. 35 bis 40 Jahre alt - schmale Figur - vermutlich längere Haare - Baseballkappe - blaues T-Shirt mit weißen Bund am Hals, wie eine Art Sporttrikot - helle lange Hose - gepflegte Erscheinung - eventuell Südländer oder gebräunter Deutscher - hatte Tasche, quer über die Schulter hängen.

Wer hat den Mann noch gesehen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen? Kriminalpolizei Gießen, Tel. 0641/7006-2555.

Martin Ahlich

