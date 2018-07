POL-GI: Toter im Heuchelheimer See

Gießen (ots) - Heuchelheim - Toter im Heuchelheimer See

Nach Hinweisen eines Fußgängers barg die Feuerwehr am Mittwoch, 04. Juli, einen toten Mann aus dem Heuchelheimer See. Nach der Obduktion steht nunmehr sicher fest, dass es sich um einen am 03. Juli vermisst gemeldeten 68 Jahre alten Mann aus Biebertal handelt. Die Obduktion ergab bislang keinerlei Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, der Mann wies keine Verletzungen auf. Nach dem vorläufigen Ergebnis der Obduktion ist er ertrunken.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei



E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell