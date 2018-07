POL-GI: Frau unsittlich angefasst; Betrug am Telefon; Graffiti; Ortstafel und Leitpfosten weg; Einbrüche

Gießen (ots) - Gießen - Frau unsittlich angefasst - Kripo Gießen bittet um Hinweise

In der Bleichstraße in Höhe des Anwesens 32 kam ein Mann von hinten und fasste einer jungen Frau unter den Rock. Als sie laut schrie, flüchtete der Täter. Sie beschrieb ihn als einen schlanken, dünnen Mann mit ganz wenigen blonden Haaren. Er war zur Tatzeit, der Nacht zum Donnerstag, gegen 00.50 Uhr, mit einem hellen T-Shirt und kurzer Hose bekleidet. Wo ist dieser Mann noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen, Tel. 0641/7006-2555.

Staufenberg - Betrug am Telefon - Richtige Reaktion bewahrt vor Schaden

Der 76 Jahre alte Senior hat ganz genau richtig reagiert! Er hat Angaben verweigert, er hat das Telefonat beendet und er hat hinterher mit der selbst herausgesuchten und angewählten Nummer nachgefragt. Genau diese Nachfrage bestätigte seinen Eindruck, dass es Betrüger mal wieder am Telefon versucht haben. Der Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Volksbankzentrale Frankfurt erreichte den Staufenberger am Mittwoch, 04. Juli, um 13.30 Uhr. In akzentfreiem Deutsch verlangte der angebliche Mitarbeiter zunächst mal die Ehefrau. Nach der Erklärung, dass diese nicht möglich sei, kam er zur Sache. "Es geht um einen Sperrantrag des Kontos und er würde zur Bestätigung gerne die Kontodaten abgleichen", sagte der Anrufer. Der Senior roch den Braten, machte keine Angaben und legte auf. Er notierte sich sogar die im Display seines Festnetzes angezeigte mutmaßlich Frankfurter Telefonnummer, rief dann aber bei seiner eigenen Hausbank an, fragte dort nach und erhielt dort den Hinweis auf mutmaßliche Betrüger und darauf dass kein Kreditinstitut jemals so vorgehen würde. Tatsächlich geht kein seriöses Unternehmen auf diese Weise vor. Dem Anrufer kam es nur auf Kontodaten an, um diese zuordnen und so verwenden zu können. Die angezeigte Rufnummer dürfte durch Technik gefakt, also falsch sein. "Die Vorgehensweise des Senior ist vorbildlich und zur Nachahmung empfohlen. So geht man den Betrügern am Telefon nicht auf den Leim und wird nicht Opfer. So wünscht sich das die Polizei, wenn am Telefon Daten oder persönliche Umstände - egal welcher Art, erfragt werden.

Buseck-Trohe - Graffiti

Auch eine auf die Gasse gesprühte Liebeserklärung ist eine Sachbeschädigung durch Graffiti und führt zu polizeilichen Ermittlungen. Betroffen war in diesem Fall der Radweg R 7 unmittelbar am Abzweig zur Rödgener Straße. Da hat offenbar ein Radfahrer alle paar Meter mit einer Schablone gearbeitet. Eine brauchbare Beschreibung des großen, blonden Radfahrers liegt nicht vor. Der Schaden durch das goldfarbene Herz und den gleichfarbigen Spruch beträgt mindestens 300 Euro. Die Tatzeit war am Mittwoch, 04. Juli, gegen17.50 Uhr. Wer hat den Radfahrer noch gesehen, kann ihn näher beschreiben oder Hinweise zu seiner Identifizierung geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gießen Nord, Tel. 0641/7006-3755.

Hungen Rodheim - Ortstafel und Leitpfosten weg

Zwischen Samstag und Sonntag kam es auf der Kreisstraße 188 Richtung Rodheim zwischen dem Ortsausgang Rabertshausen und dem Hofgut Ringelhaus zu Handlungen, die polizeiliche Maßnahmen und Ermittlungen nach sich ziehen. "Wer ein Ortsschild demontiert und mitnimmt, der begeht einen Diebstahl. Wer Leitpfosten herausreißt, mitnimmt, herumwirft, beschädigt oder auf die Straße legt, der muss mit Ermittlungen wegen Diebstahls, Sachbeschädigung und wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung rechnen. Leitpfosten auf sonst unbeleuchteten Straßen stellen die einzige Orientierungshilfe dar. Sie zeigen den Straßenverlauf an. Liegen sie auf der Straße und es fährt ein Auto oder Zweirad darüber, kann das schwerwiegende Folgen haben." Die Polizei bittet daher um sachdienliche Hinweise. Wer hat zwischen dem 30. Juni und dem 01. Juli auf der Kreisstraße Beobachtungen gemacht, die mit den geschilderten Vorfällen im Zusammenhang stehen könnten? Polizei Grünberg, Tel. 06401/9143-0.

Einbrüche

1. Lich - Einbruch - Täter nahmen Daimler Benz der V-Klasse mit - Zeugen gesucht!

Was der oder die Einbrecher letztlich alles aus dem Einfamilienhaus in der Ortsrandlage am Rand des Industriegebietes im Carl-Benz-Ring erbeuteten, steht noch nicht fest. Sicher ist indes, dass außer Schmuck auch elektronische Geräte wie Fernseher und Laptop fehlen. Darüber hinaus fahndet die Polizei nach dem offenbar ebenfalls gestohlenen schwarzen Daimler Benz der V-Klasse, der im Hof stand. Der Wert der Beute beläuft sich jetzt schon auf mehrere Zehntausend Euro. Der Einbruch, bei dem zusätzlich ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro entstand, war von Montag auf Dienstag, 03. Juli. Die Kripo Gießen bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat an den vereinzelten Wohnhäusern in dem Industriegebiet verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat z.B. Verladearbeiten beobachtet? Wer hat ortsfremde Fahrzeuge vor dem/den Wohnhäusern gesehen? Wer hat verdächtige Personen und/oder verdächtiges Verhalten beobachtet? Hinweise bitte unter Tel. 0641/7006-2555.

2. Gießen - Einbruchsversuch in der Wetzsteinstraße

Die Kripo Gießen ermittelt nach einem gescheiterten Einbruch, der sich wohl schon zwischen Freitag, 29. Juni und Montag, 02. Juli ereignet hat. Betroffen war eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Wetzsteinstraße. Möglicherweise drang der Täter durch die Tiefgarage in das Haus ein. An der Wohnungstür entstand ein geringer Schaden. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Haus oder in der Tiefgarage gemacht? Wer hat fremde Personen gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an Kripo Gießen, Tel. 0641/7006-2555.

3. Bersrod - Türschloss beschädigt

Ein beschädigtes Schloss der Hauseingangstür zeugt von einem versuchten Einbruch. An der Tür zu dem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Sonnenhang entstand ein nur geringer Sachschaden, die Tür hielt jedoch dicht und den Täter draußen. Der Einbruchsversuch war zwischen Montag, 02 und Mittwoch, 04. Juli. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 0641/7006-2555.

4. Wieseck - Betrunkener Einbrecher verletzt sich

Die Polizei nahm am Mittwoch, 04. Juli, gegen 20.15 Uhr einen erheblich alkoholisierten Mann vorübergehend fest. Der 41 Jahre alte, in Gießen wohnende Mann steht unter dem Verdacht, in eine Gartenhütte in der Marburger Straße eingebrochen zu sein. Durch den Einbruch entstand ein erheblicher, noch nicht zu beziffernder Schaden an der Hütte. Es fehlt nichts. Ein Zeuge hatte den Einbruch gemeldet, Kontakt gehalten und den blutenden Mann verfolgt, ihn dann aber aus den Augen verloren. Die Polizei nahm ihn wenige Augenblicke später fest. Der Alkotest des Mannes zeigte 2,93 Promille. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Versorgung der erlittenen Schnittverletzung an der Hand in ein Krankenhaus.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei



E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell