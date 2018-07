POL-GI: Trickdiebinnen unterwegs; Einbrüche; Rauschmittel; Kombi verkratzt; Werkzeug aus Auto geklaut; Aufregung in der Licher Straße; Unfallfluchten; ....und übrigens

Gießen (ots) - Wieseck - Trickdiebinnen unterwegs

Am Dienstag, 03. Juli, gegen 12 Uhr, bestahlen drei Frauen eine 85 Jahre alte Seniorin durch Ablenkung und Anwendung des "Tuchtricks". Sie erbeuteten zwei goldene Halsketten. Die Tat ereignete sich in der Straße In den Erlen. Zwei der Frauen passten die vom Einkauf zurückkehrende Dame ab und verwickelten sie in ein Gespräch. Es gelang ihnen unter einem Vorwand mit der Frau ins Haus und sogar in die Wohnung zu gelangen. Im Eingang zückten die Damen nun ein Tuch zeigen es vor und verdeckten der Dame so mehrfach die Sicht. Diese Zeit nutzte die Dritte, um zunächst unerkannt in die Wohnung zu huschen. Sie durchsuchte schnell Behältnisse und stahl aus einer Schmuckschatulle im Wohnzimmer die Halsketten. Eine aufmerksame Zeugin sah die drei Tatverdächtigen beim Verlassen des Hauses und konnte sie beschreiben. Danach war eine der Frauen ca. 1,60 Meter groß, etwa 25 Jahre alt und dicklich. Sie hatte schwarze, lange Haare, trug schwarze Kleidung. Das Oberteil hatte einen großen Ausschnitt. Sie sprach Deutsch mit Akzent. Die Zweite war ca. 1,65 Meter groß, schlank, zwischen 20 und 25 Jahre alt und hatte dunkles langes offen getragenes Haar. Sie trug ein beigefarbenes Oberteil. Die Dritte, die mutmaßliche Täterin, war zwischen 30 und 40 Jahre alt von unauffälliger Figur und etwa 1,70 Meter groß. Sie hatte dunkelblonde, schulterlange Haare, eine blaue Schleife im Haar und trug zum grauen Rock eine graue Bluse. Wo sind diese Damen noch aufgetreten/aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung beitragen könnten? Kriminalpolizei Gießen, Tel. 0641/7006-2555.

Londorf - Einbruch gescheitert

Bei einem versuchten, jedoch gescheiterten Einbruch in ein Reihenhaus in der Straße Am Schafhof entstand an der Haustür ein Schaden von 1000 Euro. Die Kripo Gießen ermittelt und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit zwischen 05.30 Uhr am Donnerstag, 28. Juni und 18 Uhr am Montag, 02. Juli. Kripo Gießen, Tel. 0641/7006-2555.

Laubach - Einbruchsspuren und Farbschmiererei

An der Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus am Kirchplatz waren geringe Schäden/Spuren sichtbar, die auf einen versuchten Einbruch hindeuten. Außerdem befand sich eine mit Permanentmarker hingeschriebene beleidigende Titulierung auf der Tür. Der Vorfall ereignete sich zwischen 18 Uhr am Montag und 18 Uhr am Dienstag, 03. Juli. Auch in diesem Fall ermittelt die Kripo wegen versuchten Einbruchs. Hinzu kommen Sachbeschädigung und Beleidigung. Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel. 0641/7006-2555.

Gießen - Einbruch über den Balkon

In der Troppauer Straße kletterten Einbrecher auf den Balkon der Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses. Sie brachen die Tür auf, stiegen ein und stahlen aus einer Spardose das Münzgeld. An der Tür entstand aufgrund der Hebeleien und der geborstenen Scheibe ein Schaden von 500 Euro. Der Einbruch war am Dienstag, 03. Juli, zwischen 05 und 19 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Gießen, Tel. 0641/7006-2555.

Gießen - Rauschmittel im Körper und im Auto

Die Polizei Gießen stoppte am Dienstag, 03. Juli, gegen 20.50 Uhr, in der Licher Straße einen C-Klasse Mercedes. Der 31 Jahre alte Fahrer steht aufgrund der Feststellungen bei der Kontrolle unter dem Verdacht unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren zu sein. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten dann zusätzlich noch eine geringe Menge Rauschgift. Sie stellten das Betäubungsmittel sicher, beendeten die Fahrt und veranlassten eine Blutprobe.

Grünberg - Kombi verkratzt

Durch diverse Kratzer auf der hinteren Tür der Fahrerseite entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Der betroffene graue Kia Cee´d parkte zur Tatzeit von Dienstag auf Mittwoch, 04. Juli, zwischen 21.45 und 09.50 Uhr in der Londorfer Straße auf dem Hoh eines Mehrfamilienhauses. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Grünberg, Tel. 0640ß1/9143-0.

Großen-Linden - Mercedes Sprinter aufgebrochen - Werkzeuge weg

Bauwerkzeuge, wie Handkreissäge, Stichsäge und Lasermessgerät inklusiv Stativ erbeuteten Diebe in einem weißen Mercedes Sprinter. Der Firmenwagen parkte zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Freitag, 29. Juni und 07 Uhr am Montag, 02. Juli in der Hüttenberger Straße. Der Wert der Beute beträgt mindestens 1000 Euro, der zusätzlich entstandene Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro.

Gießen - Aufregung in der Licher Straße

Am Dienstag, 03. Juli, gegen 19.45 Uhr, gab es in der Licher Straße auf dem Gelände der Klinik offenbar laute Knallgeräusche, wenig später war Rauch zu sehen. Es stellte sich heraus das leere Spraydosen in einer in Brand geratenen Mülltonne durch die Hitzeentwickelung geplatzt waren. Die Brandursache ist unbekannt. Durch das Feuer entstanden Schäden an dem Abfallbehälter und an einer Hauswand. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro.

Unfallfluchten

Gießen - Blauen Pkw gestreift

Die Polizei Gießen Süd ermittelt wegen einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, 26. Juni, zwischen 16 und 19 Uhr in der August-Messer-Straße in Höhe des Anwesens Nr. 8 ereignete. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekanntes Fahrzeug den geparkten blauen VW Vento. An dem VW entstand auf der Beifahrerseite ein Schaden von mindestens 500 Euro. Bislang ergaben sich keinerlei Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin. Die Polizei hofft auf Zeugen, die sich erinnern und sachdienliche Angaben machen können. Polizei Gießen Süd, Tel. 0641/70063555.

Heuchelheim - Heckschaden am Yaris

Der Schaden am Heck des weißen Toyota Yaris beläuft sich auf 1286 Euro. Der Schaden entstand offenbar bereits zwischen 20 Uhr am Montag, 04. Juni und 16.30 Uhr am Dienstag, 05. Juni. Der mutmaßliche Unfallort ist die Wilhelmstraße. Dort stand der Toyota auf Höhe des Hauses Nr. 3 mit der Front Richtung Bahnstraße. Der Verursacher hinterließ weder eine Nachricht noch rief er die Polizei. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Gießen Süd, Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg - Unfallflucht auf Hotelparkplatz

Wer hat am Dienstag, 03. Juli, zwischen 16 und 18 Uhr, im Jakobsweg auf dem dortigen Hotelparkplatz eine eventuelle Kollision mit einem geparktes, blaues Auto beobachtet? An dem ordentlich abgestellten Toyota Yaris Verso entstand auf der Fahrerseite an der hinteren Tür, am hinteren Kotflügel und an der Stoßstange ein Schaden in Höhe von 2500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg, Tel. 06401/9143-0.

Echzell Bisses - Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Zwischen 08 Uhr am Freitag, 15. Juni und 11 Uhr am Montag, 02. Juli entstand an einem grauen Chevrolet Captiva ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Der Kombi parkte in dieser Zeit auf dem Parkplatz der Seniorenresidenz in der Niddaer Straße. Der Schaden liegt hinten rechts. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich bislang nicht. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Grünberg in Verbindung zu setzen. Tel. 06401/9143-0.

Staufenberg - Schaden hinten links - Golf angefahren

Im Finkenweg kam es am Dienstag, 03. Juli, zwischen 13 und 15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. An einem gegenüber einer Grundstückseinfahrt geparkten blauen VW Golf entstand hinten links ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Das verursachende Fahrzeug könnte den Spuren nach die Grundstückseinfahrt für ein Fahrmanöver genutzt haben und im Zuge dieser Aktion mit dem geparkten Golf kollidiert sein. Es gibt erste Hinweise auf ein Auslieferungsfahrzeug. Wer hat in der unfallrelevanten Zeit ein entsprechendes Fahrmanöver beobachtet? Wer kann Angaben zum Fahrzeug und zum Fahrer machen? Hinweise bitte an die Polizei Gießen Nord, Tel. 0641/7006-3755.

......und übrigens

gibt es Menschen, die lassen einem, eigentlich gar nicht so schlimmen Fehler gleich weitere mit deutlich größeren Auswirkungen folgen. Was immer auch die Motivation des Mannes für sein Handeln war, das Ergebnis dürfte anders als erwartet ausgefallen sein. Der erste Fehler war ein selbst verschuldeter Unfall mit geringem Schaden. Der zweite Fehler bestand darin, den Schaden nicht einfach zu bezahlen Der gröbste Fehler - die Anzeigenerstattung - führte dazu, dass sich das angebliche Opfer einer Unfallflucht nun wegen des Vortäuschens einer Straftat verantworten muss. "Der Mann hätte die geringen Schäden am Auto und der Garagenwand von insgesamt vielleicht 550 Euro besser einfach beglichen! Jetzt dürfte es erheblich teurer werden" Am Dienstag, 26. Juni, hatte der jenseits der 70 Jahre alte Senior aus Gießen die Unfallflucht angezeigt. Auf dem Parkplatz eines Marktes in der Frankfurter Straße soll ein Auto beim Ein- oder Ausparken seinen Golf vorne links leicht beschädigt haben, gab er an. Mit der Anzeige setzte der Mann behördliche Maßnahmen und Untersuchungen in Gang, schließlich zeigte er eine Unfallflucht an, eine Straftat und keine Bagatelle. Die Ermittlungen führten aber zu dem Ergebnis, dass der besagte Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit den Schaden durch eine eigene Kollision mit einer Garagenwand selbst verursacht hat.

