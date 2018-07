POL-GI: Haftbefehl nach Raub in Spielothek Tatverdächtiger raubt Kasse, verletzt Verfolger und leistet Widerstand

Gießen (ots) - Giessen

Haftbefehl nach Raub in Spielothek Tatverdächtiger raubt Kasse, verletzt Verfolger und leistet Widerstand

Ein 32 -jähriger Mann sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft, nachdem ein Richter des Amtsgerichts Gießen den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl erlassen hat. Der algerische Asylbewerber wird beschuldigt, am Freitag, 06. Juli, gegen 10.55 Uhr, in der Bahnhofstraße in einer Spielothek die Kasse geraubt zu haben. Bei der Flucht verletzte er einen ihm nacheilenden 24-jährigen Syrer mit einer zerschlagenen Flasche leicht an der Hand und verhinderte so die weitere Verfolgung. Die Polizei nahm den stark alkoholisierten Mann wenig später in der Liebigstraße fest und stellte die Beute sicher. Bei der Festnahme trat er um sich und traf eine Beamtin am Arm. Beim Transport beschädigte der Mann durch weitere Tritte die Tür des Streifenwagens.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei



E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell