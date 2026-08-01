Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hoher Sachschaden und eine verletzte Person als Folge einer Verwechslung

Fulda (ots)

Vermutlich, weil er Gas und Bremse verwechselt hatte, fuhr ein 78-jähriger Mann aus Fulda mit seinem PKW VW von der Grundstücksausfahrt seines Hauses ungebremst in das gegenüberliegende Haus.

Dabei wurde die Wand zum Schlafzimmer des Nachbarn in einem Ausmaß von 150 x 200 cm durchbrochen und das dahinter befindliche Mobiliar beschädigt.

Der VW-Fahrer verletzte sich dabei leicht, wurde aber zwecks Abklärung ins Krankenhaus transportiert.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen (30.07.) gegen 10.52 Uhr in der Zeppelinstraße in Fulda

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 43.200 Euro.

Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell