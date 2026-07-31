Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zweiradkontrollen im Vogelsbergkreis - Polizei zieht positive Bilanz

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Vogelsberg (ots)

Vogelsberg. Im Jahr 2026 ereigneten sich im Vogelsberg bereits mehrere schwere Motorradunfälle - drei Menschen verloren dabei ihr Leben und neun weitere Personen wurden schwer verletzt. Immer wieder sind gerade Zweiräder in schwere Verkehrsunfälle involviert. Um dieser traurigen Entwicklung entgegenzuwirken, führt das Polizeipräsidium Osthessen neben präventiven Veranstaltungen auch stationäre Geschwindigkeitskontrollen sowie mobile Kontrollen durch.

Am Freitag (24.07.) erfolgte eine Kontrollmaßnahme rund um den Hoherodskopf durch die Polizeidirektion Vogelsberg im Zusammenspiel mit weiteren Einsatzkräften aus dem Polizeipräsidium Osthessen. Dort ereignen sich regelmäßig schwere Unfälle, weshalb die Polizei Präsenz zeigen und die Verkehrssicherheit der Zweiradfahrenden erhöhen möchte. Zur Verkehrsüberwachung kamen zudem zivile Motorradstreifen zum Einsatz, die mit spezieller Kameratechnik ausgestattet sind. Diese ermöglicht die Aufzeichnung des fließenden Verkehrs sowie die beweissichere Dokumentation von Verkehrsverstößen wie beispielsweise gefährliche Fahrmanöver. An einer stationären Kontrollstelle auf einem Parkplatz an der B 276 überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 15 Fahrzeuge. An einer weiteren Kontrollstelle, an der die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit mittels Lasermessung überwacht wurde, kontrollierten die Beamtinnen und Beamten 68 Fahrzeuge. Davon wurden 21 Fahrzeuge angehalten und unter anderem auf technische Veränderungen kontrolliert.

Abschließend bleibt der Eindruck, dass sich die meisten Fahrerinnen und Fahrer regeltreu verhalten, denn es mussten nur zwei Verkehrsteilnehmer wegen des Überschreitens der zulässigen Höchstgeschwindigkeit verwarnt werden, sodass die Polizei insgesamt eine positive Bilanz ziehen kann.

(Regionaler Verkehrsdienst Vogelsberg)

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