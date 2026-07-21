POL-LIP: Schieder-Schwalenberg/Schieder. Einbrecher flüchtig.
Lippe (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen (19./20.07.2026, 19:20 Uhr bis 06:30 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Goethestraße. Ob die Täter Beute machten, ist derzeit noch unklar. Das zuständige Kriminalkommissariat 2 bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer (05232) 6090 zu melden.
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