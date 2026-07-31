Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kraftfahrzeugrädern - Besonders schwerer Fall des Diebstahls auf Raststätte

Fulda (ots)

Diebstahl von Kraftfahrzeugrädern

Burghaun. Unbekannte begaben sich in der Zeit von Mittwochabend (29.07.), gegen 21 Uhr, bis Donnerstagmorgen (30.07.), gegen 5 Uhr, auf ein Betriebsgrundstück in der Straße "Im Steierfeld" im Ortsteil Gruben und machten sich anschließend an mehreren dort geparkten Pkw zu schaffen. Dabei entwendeten die Unbekannten nach derzeitigen Erkenntnissen 16 Räder von insgesamt vier Fahrzeugen und verkratzen beim Abtransport dieser noch zwei Fahrzeuge. Der entstandene Sachschaden bei den zerkratzten Fahrzeugen liegt bei rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls auf Raststätte

Burghaun. Zwischen Mittwoch (29.07.), gegen 22.20 Uhr, und Donnerstag (30.07.), gegen 3 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Bürocontainer auf der Tank- und Raststätte Großenmoor. Anschließend durchsuchten sie den Container nach Wertgegenständen und entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen eine Geldzählmaschine. Der entstandene Sachschaden ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jona Alt)

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