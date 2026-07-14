Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erneute Kontrollen im Bereich Raser- und Poserszene: Polizei geht gegen Lärmbelästiger vor

Fulda/ Eichenzell (ots)

Fulda. Am Donnerstag (25.06.) und Freitag (10.07.) führte die Polizei Fulda Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Tuner, Raser, Poser" durch. Dabei handelt es sich um Verkehrsteilnehmer, welche durch unangepasste Geschwindigkeit oder laute Motorgeräusche im Straßenverkehr auffallen und dadurch die Sicherheit gefährden. Immer wieder erreichen die Polizei und andere Ordnungsbehörden in Osthessen Beschwerden über eben jene rücksichtlosen Verkehrsteilnehmer. Deshalb werden wiederkehrend durch geschulte Polizistinnen und Polizisten in Schwerpunktgebieten im Fuldaer Innenstadtbereich und den angrenzenden Gemeinden Verkehrskontrollen durchgeführt. Neben der Ahndung von Verstößen, nutzen die Beamtinnen und Beamten die Kontrollen auch um mit den Fahrzeugführenden in den Austausch zu kommen und diese für bestehende Gefahren zu sensibilisieren.

Laute Auspuffanlagen und unnötiges Rasen

Zivile Streifen nahmen an beiden Tagen den Bereich des Emaillierwerks, der Bardostraße/Dalbergstraße/Petersberger Straße, der Löherstraße, der Haderwaldstraße, der Frankfurter Straße, der Kreuzbergstraße, Am Rosengarten und der Bereich Eichenzell ins Visier. Die Streifen kontrollierten szenetypische Fahrzeuge und belegten diese mit entsprechenden polizeilichen Maßnahmen. In der Frankfurter Straße fiel den Einsatzkräften ein Zweirad ins Auge, welches mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und ohrenbetäubendem Lärm stadtauswärts fuhr. Das Zweirad wurde umgehend einer Kontrolle unterzogen bei welcher sich herausstellte, dass die Betriebserlaubnis durch unzulässige technische Veränderungen erloschen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Wenig später trafen die Beamtinnen und Beamten einen Audi S3 in der Ortsdurchfahrt Eichenzell an. Dieser passierte so schnell die Ortschaft, dass er erst im angrenzenden Gewerbegebiet eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Auch hier stellte sich heraus, dass wegen einer Manipulation an der Abgasklappe die Betriebserlaubnis erloschen war, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Zudem fanden die Einsatzkräfte bei der Überprüfung der Fahrzeugtechnik im Handschuhfach einen Teleskopschlagstock auf. Den Fahrzeugführer erwarten nun Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens mit erloschener Betriebserlaubnis und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Bilanz der Kontrollen

Die Einsatzkräfte kontrollierten am Donnerstag (25.06.) insgesamt 30 Fahrzeuge von denen 15 beanstandet wurden, was eine beachtliche Beanstandungsquote von 50 Prozent darstellt. Dies belegt wie notwendig und effektiv die Kontrollen der osthessischen Polizei im Bereich der Raser- und Poserszene sind.

Auch am Freitag (10.07.) waren die spezialisierten Polizistinnen und Polizisten im Einsatz und unterzogen insgesamt 68 Fahrzeuge einer Kontrolle, wobei zehn Ordnungswidrigkeiten- und zwei Strafanzeigen gefertigt wurden.

Das Polizeipräsidium Osthessen appelliert an alle Verkehrsteilnehmer rücksichtsvoll und umsichtig miteinander umzugehen, um die Sicherheit aller gewährleisten zu können. Kontrollen mit dieser Schwerpunktsetzung werden auch in Zukunft fortgesetzt und es wird weiterhin konsequent gegen Raser und Poser vorgegangen, die andere durch ihr Fahrverhalten oder die Veränderungen ihrer Fahrzeuge belästigen oder gefährden.

(Regionaler Verkehrsdienst)

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