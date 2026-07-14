Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und drei beteiligten Fahrzeugen

Fulda (ots)

Am Montag (13.07.), gegen 19.20 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 458 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 55-jährige Fahrer eines RAM befuhr die Bundesstraße von Fulda in Fahrtrichtung Dipperz. In Höhe Böckels fuhr er auf den vorausfahrenden und verkehrsbedingt langsam fahrenden Seat eines 23-Jährigen auf. Der Seat wurde im weiteren Verlauf auf den ebenfalls vorausfahrenden Tesla einer 53-jährigen Frau geschoben.

Der 23-jährige Fahrer des Seats und sein 22-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die B 458 musste für die Unfallaufnahme und die Abschleppung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt werden.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, i.A. POK Mozer

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