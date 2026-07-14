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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Diebstahl von Kennzeichenschild

Vogelsbergkreis (ots)

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Schlitz. Zwischen Samstag (11.07.), 13 Uhr, und Montag (13.07.), 8 Uhr, schmierten Unbekannte in der Bahnhofstraße auf die Rollstuhlrampe einer dort befindlichen Apotheke mit Kreide ein Hakenkreuz. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kennzeichenschild

Schotten. Am Freitag (10.07.), in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr, entwendeten Unbekannte das vordere Kennzeichenschild "VB-IT 501" von einem weißen Skoda Octavia, der im Taubenweg abgeparkt war. Hinweise bitte an die Polizei Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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