POL-OH: Parkscheinautomat aufgebrochen - Versuchter Einbruch in Schwimmbad
Fulda (ots)
Versuchter Einbruch in Schwimmbad
Flieden. Zwischen Sonntagabend (12.07.), 20 Uhr, und Montagfrüh (13.07.), 9.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsraum eines Schwimmbades in der Straße "Kappenmühle". Nachdem sie die Schränke nach Wertsachen durchsucht hatten flüchteten sie nach derzeitigem Stand ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
Parkscheinautomat aufgebrochen
Burghaun. Zwischen Sonntag (12.07.) und Montagfrüh (13.07.), 10 Uhr, brachen Unbekannte in der Wendelinusstraße im Ortsteil Hünhan einen dort aufgestellten Parkscheinautomaten auf und entwendeten Münzgeld aus diesem. Am Automaten entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.
(Jonas Trabert)
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