POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreis Hersfeld-Rotenburg
Osthessen (ots)
Auffahrunfall eines Motorradfahrers
Bebra. Am Sonntag (03.05.), gegen 14.15 Uhr, ereignete sich auf der L 3250 ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 91-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Nentershausen befuhr die Straße aus Richtung Iba in Richtung Bebra-Weiterode. In einer langgezogenen Rechtskurve vor einem Parkplatz fuhr ein 19-jähriger Kradfahrer aus Stuttgart aus bislang nicht geklärten Umständen auf den Golf auf. Durch den Aufprall stürzte der Motorradfahrer und rutschte mit seinem Fahrzeug etwa 150 Meter über die Fahrbahn. Der junge Mann wurde hierbei schwer verletzt und in eine nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 3.600 Euro geschätzt.
Verkehrsunfallflucht - Hinweise erbeten
Alheim. Im Zeitraum von Donnerstag (30.04.), 21.45 Uhr, bis Freitag (01.05.), 10.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den in der Konnefelder Straße in Niederellenbach geparkten Mercedes Kombi im Bereich des hinteren linken Kotflügels. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise sind erbeten unter 06623-937-0 oder www.polizei.hessen.de
(Polizeistation Rotenburg)
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