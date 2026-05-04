Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Kirmeswagen - Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht - Kleinbus aufgebrochen - Gitterbox aufgebrochen - Einbruch in gemeinnützige Einrichtung - Mehrere Einbrüche und Diebstähle

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Kirmeswagen

Schenklenksfeld. Im Zeitraum von Samstag (02.05.), 11.30 Uhr, bis Sonntag (03.05.), 6.30 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe eines im Sattelweg im Ortsteil Hilmes abgestellten umgebauten Bauwagen ein und verschafften sich so Zutritt zu diesem. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchten sie anschließend den Bauwagen nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht

Rotenburg. Am Samstagabend (02.05), gegen 20.30 Uhr, trat ein Unbekannter am Fuldaufer im Bereich der Straße "Am Kies" zwei Frauen entgegen und verwickelte diese zunächst in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf hob der Unbekannte schließlich seine Pullover an und zeigte sein entblößtes Geschlechtsteil. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: circa 185 cm groß, dunkle Hautfarbe, dunkle Haare, dunkelblaue Jeans, blaues T-Shirt und führte einen Rucksack mit sich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kleinbus aufgebrochen

Philippsthal. Im Zeitraum von Donnerstagabend (30.04.), 18 Uhr, bis Samstagvormittag (02.05.), 11 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines in der Straße "Am Zollhaus" geparkten weißen Fiat Ducato ein. Anschließend durchsuchten sie den Innenraum des Fahrzeuges und flüchteten nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gitterbox aufgebrochen

Philippsthal. Unbekannte begaben sich in der Zeit von Donnerstag (30.04.), 20 Uhr, bis Freitag (01.05.), 18.30 Uhr, auf das Gelände eines Einkaufsmarktes in der Ulsterstraße, brachen eine dort befindliche Gitterbox auf und entwendeten zwei Gasflaschen im Wert von rund 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in gemeinnützige Einrichtung

Bebra. In der Zeit von Mittwoch (29.04.), 14.30 Uhr, bis Donnerstag (30.04.), 7.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte in der Marie-Juchacz-Straße Zutritt zum Gebäude einer gemeinnützigen Einrichtung, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere Einbrüche und Diebstähle

Ahlheim. In der Nacht von Mittwoch (29.04.) auf Donnerstag (30.04.) kam es im Ahlheimer Ortsteil Baumbach zu gleich mehreren Einbrüchen.

In der Straße "Im Rat" brachen die Unbekannten die Tür einer Gartenhütte auf und entwendeten daraus je ein Pedelec der Marke Trek (Powerfly) und ein Bergamont (E-Trailster Expert). Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10 Euro.

In der Straße "Überm Talweg" öffneten die Täter gewaltsam die Tür einer Garage und durchsuchten diese im Anschluss nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen sie die Räumlichkeiten ohne Diebesgut.

Auch in der Straße "Hinter den Kreuzgärten" war eine Garage das Ziel der Langfinger. Nachdem die Unbekannten das Garagentor aufgehebelt hatten, entwendeten sie daraus je eine Motorsäge der Marke Husqvarna und Stihl sowie ein rot/orangenes Enduro Mountainbike der Marke Giant. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 50 Euro.

Aus einem Kühlwagen der auf einem Grundstück in der Braacher Straße abgestellt war, entwendeten die Unbekannten fünf Kisten mit Rohfleisch. Auf einem weiteren Grundstück in derselben Straße, öffneten die Täter gewaltsam das Vorhängeschloss eines Scheunentors und entwendeten anschließend aus der Scheune zwei Motorsägen der Marken Stihl und Husqvarna. Der Sachschaden liegt bei circa 10 Euro.

Ob die Taten in Verbindung stehen, wird derzeit geprüft und ist Teil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, oder auch entsprechendes Material auf Überwachungskameras gesicherte haben, werden gebeten sich an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell