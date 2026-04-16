Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Hütte

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. Im Zeitraum von Dienstag (14.04.) bis Mittwoch (15.04), 20 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Straße "Karlshof" und machten sich an einer dort befindlichen Hütte zu schaffen. Dabei beschädigten sie die Tür, die Einrichtung sowie mehrere Fensterscheiben der Hütte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

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