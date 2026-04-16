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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Hütte

Vogelsbergkreis (ots)

Schlitz. Im Zeitraum von Dienstag (14.04.) bis Mittwoch (15.04), 20 Uhr, begaben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Straße "Karlshof" und machten sich an einer dort befindlichen Hütte zu schaffen. Dabei beschädigten sie die Tür, die Einrichtung sowie mehrere Fensterscheiben der Hütte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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