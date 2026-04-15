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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Diebstahl von Auto + Sicherheitsvorkehrungen wirken - Reifen beschädigt - Traktorteile von einem Tieflader entwendet

Fulda (ots)

Versuchter Diebstahl von Auto - Sicherheitsvorkehrungen wirken

Burghaun. Am Dienstagmorgen (14.04.), um 04.30 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf den Hof eines Einfamilienhauses in der Berliner Straße. Dort versuchten die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen, mit Hilfe von technischem Gerät das Keyless-Go-Signal des Autoschlüssels eines Porsche zu empfangen, um anschließend das Fahrzeug zu entwenden. Da der Fahrzeugbesitzer seinen Schlüssel jedoch in einer speziellen Box - die ein Abfangen des Signals unterbindet - aufbewahrt hatte, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und verließen den Hof in unbekannte Richtung.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei für Fahrzeuge mit Keyless-Go-System :

   - Vor dem Fahrzeugkauf den Sicherheitsaspekt des 
     Keyless-Go-Systems bedenken und wenn möglich darauf verzichten 
     bzw. dieses deaktivieren,
   - Den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür lagern 
     bzw. in der Nähe des Fahrzeugs (Entfernung Schlüssel/Auto so 
     groß wie möglich),
   - Funksignal des Schlüssels abschirmen (z.B. Aluminiumhüllen, 
     Achtung, Aluminiumfolie ist keine zuverlässige Hilfe) Wichtig: 
     Selbsttest machen. Das Fahrzeug darf sich nicht öffnen, wenn man
     den "abgeschirmten" Schlüssel neben die Fahrzeugtür hält,
   - Gegebenenfalls funkdichte Hüllen für Keyless-Go-Schlüssel kaufen

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Reifen beschädigt

Neuhof. Im Zeitraum von Montag (13.04.), 19.30 Uhr, bis Dienstag (14.04.), 07.20 Uhr, machten sich Unbekannte an einem roten Fiat Punto zu schaffen, der auf einem Parkplatz in der Kerzeller Straße in Hattenhof geparkt war. Nach derzeitigen Erkenntnissen stachen sie alle vier Reifen des Fahrzeugs platt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Traktorteile von einem Tieflader entwendet

Kalbach. Am Mittwoch (15.04.), im Zeitraum zwischen 1 Uhr und 04.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von zwei auf einem Tieflader geladenen Traktoren, jeweils einen hydraulischen Oberlenker, ein Zugmaul sowie eine Kugelkupplung inklusive Zubehör. Der Tieflader mit den geladenen Traktoren war auf dem Tank-und-Rastplatz in Uttrichshausen geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Steffen Heil)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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