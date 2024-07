Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 5 kurz vor der Anschlussstelle Alsfeld-Ost in Fahrtrichtung Frankfurt, Motorradfahrer landet auf Pkw-Dach

Bad Hersfeld (ots)

Am 03.07.2024, gegen 14.05 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer mit seiner BMW die BAB 7 vom Hattenbacher Dreieck kommend in Richtung Reiskirchener Dreieck. Kurz vor der Anschlussstelle Alsfeld-Ost stockte der fließende Verkehr und der vorausfahrende Pkw Audi, welcher von einem 48-jährigen aus Niedersachsen geführte wurde, musste abbremsen. Das Abbremsen bemerkte der Motorradfahrer vermutlich zu spät, und kollidierte mit dem Fahrzeugheck des Audi. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorradfahrer auf das Dach des Pkw geschleudert. Der verletzte Motorradfahrer wurde durch Ersthelfer versorgt und wenig später durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Klinikum verbracht. Zur Schwere der Verletzungen des Motorradfahrers kann aktuell keine Angaben gemacht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Durch die Rettungsmaßnahmen und Bergungsarbeiten musste die BAB 7 für ca. 30 Minuten vollständig in Fahrtrichtung Frankfurt gesperrt werden.

Neben einer Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld waren drei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr aus Alsfeld und die Autobahnmeisterei Alsfeld an der Unfallstelle eingesetzt. Lobenswert zu erwähnen ist die vorbildlich gebildete Rettungsgasse der Verkehrsteilnehmer. Alle oben genannten Einsatzkräfte kamen zügig und ohne Probleme an die Unfallstelle, so dass dem Motorradfahrer schnellstmöglich geholfen werden konnte. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

