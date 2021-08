Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Fulda (ots)

1. HEF

Verkehrsunfall

Wildeck- Am Dienstag (17.08.), gegen 13.20 Uhr, beabsichtigte eine Wildeckerin mit ihrem Opel von einem Parkplatz nach rechts in die Eisenacher Straße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Nissan-Fahrer aus Bad Hersfeld, der die Eisenacher Straße aus Richtung Ortsmitte in Richtung Auestraße befuhr. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Bebra- Ein Rotenburger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Skoda-Kombi am Dienstagnachmittag (17.08.), gegen 16 Uhr, die B 27 aus Richtung Bebra-Asmushausen kommend. In Höhe der Abfahrt Bebra-Nord kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.400 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Unfallflucht

Bad Hersfeld - In der Zeit von Montag (16.08.), gegen 22 Uhr, bis Dienstag (17.08.), gegen 12:30 Uhr, parkte eine 31-jährige Fahrerin eines BMW aus Bad Hersfeld auf einem öffentlichen Parkplatz am rechten Fahrbahnrand des Seilerweges. Vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer ihren Pkw und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 75 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall - Zeugen gesucht

Am Mittwoch (04.08.) befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Jahnstraße von der "Rosenstraße" kommend in Richtung der Straße "Am Wolfsstück". Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und drückte einen Busch um: Der Fahrer setzte seine Fahrt fort und kam an einer Grundstückseinfahrt in der "Jahnstraße" erneut aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet mit dem rechten Vorderrad auf die circa 20 Zentimeter hohe Grundstücksmauer und stieß mit dem Kotflügel gegen einen auf der Mauer befindlichen Zaun. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrssünder aus dem Verkehr gezogen

Bad Hersfeld - Am Montag (16.08.), gegen 11 Uhr, kontrollierten Lkw-Spezialisten der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld einen portugiesischen Sattelzug auf der A 4. Nachdem den Beamten technische Mängel, wie Rahmenrisse und abgefahrene Reifen aufgefallen waren, folgte eine genauere Untersuchung durch einen Kfz-Sachverständigen. Hierbei wurden 13 teils sehr gravierende Mängel festgestellt. Neben ausgeschlagenen Rädern und Längslenkern, funktionslosen Dämpfern und Rostbefall an Rahmen und Halterungen, konnte festgestellt werden, dass an der Antriebsachse der Zugmaschine die Bremsanlage ohne Funktion war. Diese war, so gab der Fahrer unumwunden zu, durch ihn selbst abgeklemmt worden und mit Klebeband an anderer Stelle fixiert worden und dies bereits vor einigen Tagen, da das linke Rad der Zugmaschine sonst blockiere. Eine Gefahrenbremsung hätte hier wohl zu jeder Zeit fatale Folgen gehabt. Die Fahrt war nun in Bad Hersfeld zu Ende. Der Sattelzug wurde wegen gefährlicher Mängel als verkehrsunsicher eingestuft und muss repariert oder mittels Tieflader abgeholt werden. Gegen den Fahrer und seinen Chef wurden entsprechende Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsdelikten eingeleitet.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

2. VB

Parkendes Fahrzeug beschädigt

Alsfeld - Am Montag, den 16.08.2021 gegen 09:30 Uhr parkte eine 26-jährige Frau aus Feldatal ihren weißen VW Golf ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der "Schellengasse 41" in Alsfeld. Als sie gegen 10:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam, bemerkte sie eine Beschädigung am hinteren rechten Stoßfänger. Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

