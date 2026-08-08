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Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer (20) bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Espelkamp (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Espelkamp-Fabbenstedt zog sich am Freitagabend gegen 21.30 Uhr ein junger Motorradfahrer tödliche Verletzungen zu.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen befuhr der 20-jährige mit seiner KTM die Alsweder Landstraße aus Espelkamp kommend in Richtung Fabbenstedt. Auf gerader Strecke überholte der Lübbecker ein vorausfahrendes Motorrad und verlor nach dem Überholvorgang die Kontrolle über sein Krad. Hierbei stürzte der Biker auf die Fahrbahn. Der 20-Jährige erlag nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallverstelle seinen schweren Verletzungen.

Zu einer Berührung mit der vorausfahrenden Motorradfahrerin kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld hinzugezogen. Die Alsweder Landstraße blieb in Höhe der Unfallstelle bis nach Mitternacht voll gesperrt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke
Leitstelle

Telefon: (0571) 8866-0
E-Mail: leitstelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

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