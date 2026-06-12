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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0868 - Polizei ermittelt nach gehacktem Nachrichtenkanal an einer Schule

Augsburg (ots)

Zusmarshausen - Am Freitag (12.06.2026) verschickte ein bislang unbekannter Täter Nachrichten über einen Informationskanal an einer Schule. Gegen 06.00 Uhr verständigte ein Elternteil die Polizei. Der unbekannte Täter sprach Drohungen gegen eine Schule in der Stadionstraße aus. Nach ersten Ermittlungen wurde offenbar der Account eines Schülers gehackt. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefährdung für Schüler, Lehrkräfte und Bevölkerung. Die Polizei ermittelt nun die näheren Umstände und Hintergründe

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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