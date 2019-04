Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Dieb macht sich an Pedelec zu schaffen

Minden (ots)

Ein Unbekannter hat sich am späten Sonntagabend in der Mindener Innenstadt an einem Pedelec zu schaffen gemacht und den teuren Akku sowie das dazugehörige Display gestohlen.

Der Besitzer des Rades erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei und berichtete, dass er sein Fahrrad gegen 20.30 Uhr vor einer Spielothek am Marienwall verschlossen abgestellte hatte. Als er gegen Mitternacht wieder losradeln wollte, bemerkte er den Diebstahl. Die Polizei bittet Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, sich bei ihr unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

