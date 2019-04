Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Aufbruch von Geldautomat scheitert

Bad Oeynhausen (ots)

Der Geldautomat einer Bank in Rehme war am Wochenende Ziel von unbekannten Kriminellen. Diese hatten versucht, den Geldautomaten gewaltsam zu öffnen.

Am Sonntagabend wurde der Polizei gegen 20.10 Uhr eine verdächtigte Feststellung in dem Selbstbedienungsraum der Bank in der Straße "Zum Rehmer Eck" gemeldet. Dort hatte ein aufmerksamer Kunde bemerkt, dass die Kameras innerhalb des Automatenraumes mit schwarzer Farbe besprüht worden waren und dass die Automaten ohne Funktion waren. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass sich bisher Unbekannte an dem Geldautomaten zu schaffen gemacht hatten und versuchten, das Gerät mit Werkzeug aufhebeln. Es blieb beim Versuch.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen über das Wochenende, werden von den Ermittlern unter (0571) 8866-0 erbeten.

