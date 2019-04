Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte schleudern Warnbake vor fahrendes Auto

Bad Oeynhausen (ots)

Am Samstagmorgen haben bisher unbekannte Täter in Werste eine Warnbake vor einen fahrenden PKW geworfen. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Gegen 6.10 Uhr befuhr ein 23-Jähriger aus Bad Oeynhausen in einem Seat die Bergkirchener Straße in Richtung Werste. In Höhe der Straße "Alter Salzweg" warfen nach Aussage des Fahrers plötzlich zwei oder drei Unbekannte eine rot-weiße Warnbake vor den PKW auf die Fahrbahn und entfernten sich in Richtung "Alter Salzweg". Bei der Kollison wurde der Seat leicht beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Hinweise zu den Gesuchten nehmen die Ermittler unter Telefon (05731) 2300 entgegen.

