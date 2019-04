Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfallflucht

32425 Minden (ots)

Den Verursacher eines Verkehrsunfalles sucht die Polizei Minden. Der Unfallfahrer hatte Freitagnachmittag gegen 16 Uhr einen geparkten VW Tiguan an der Stoßstange beschädigt. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Minden-Meißen, An der Grille.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 -1301 -1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell