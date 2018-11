POL-MI: Seniorin (89) wird Opfer von Trickbetrügern

Minden (ots) - Eine 89-jährige Seniorin aus Minden ist am Dienstag in ihrer Wohnung Opfer von zwei Trickdieben geworden. Die Männer hatten sich am Nachmittag an der Haustür als angebliche Monteure eines "Kabelanbieters" ausgegeben. Trotz anfänglicher Bedenken ließ die Rentnerin die Unbekannten in ihre Wohnung.

Unter dem Vorwand, in den Zimmern die Anschlüsse überprüfen zu müssen, verschafften sich die Kriminellen Zugang zu den einzelnen Räumen. Um die Frau abzulenken, verwickelten die etwa 1,70 bis 1,80 Meter großen und circa 20 bis 40 Jahre alten Männer ihr Opfer immer wieder in Gespräche. Schließlich verließ das Duo die Wohnung. Erst am Abend bemerkte die 89-Jährige, dass Geld und Schmuck verschwunden waren.

Die Polizei warnt erneut vor derartigen Trickdieben, die in die verschiedensten Rollen schlüpfen, um sich Zugang zu verschaffen. Generell, so die Beamten, sollten Unbekannte nicht in die Wohnung oder das Haus gelassen werden. Angehörige von älteren Menschen sollten diese vor den Gefahren an der Haustür warnen, so die Bitte der Polizei.

